Heidelber. (RNZ) Der Heidelberger Gemeinderat diskutiert in den kommenden Wochen die nächsten Schritte des "Masterplanverfahrens Im Neuenheimer Feld". Bisher haben vier Planungsbüros jeweils zwei Varianten für die Entwicklung des Gebiets erarbeitet. Sie haben dabei sehr unterschiedliche Ideen ausgearbeitet. Deshalb schlagen die Projektträger Stadt, Land und Universität vor, auch in der nächsten Stufe mit allen vier Teams weiterzuarbeiten. Sie sollen nun die positiv bewerteten Lösungsansätze ihrer zwei Varianten als Grundlage nehmen, um pro Büro eine Entwicklungsperspektive zu entwickeln.

Aus acht Planungsansätzen würden damit vier. Über diesen Vorschlag beraten zunächst die Bezirksbeiräte Bergheim, Handschuhsheim, Neuenheim und Wieblingen in einer gemeinsamen Sitzung am heutigen Montag, 29. April, ab 18 Uhr im Großen Rathaussaal; dann folgen am Donnerstag, 2. Mai, der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss und eine Woche darauf der Gemeinderat.

Außerdem schlagen die Projektträger vor, die Sportflächen zwischen Jugendherberge und Tiergartenschwimmbad in die planerischen Überlegungen mit einzubeziehen. Die Flächen befinden sich außerhalb des Betrachtungsraums. Voraussetzung für diese Option ist, dass die Planungsbüros für die Sportflächen innerhalb des Betrachtungsraums Ersatz einplanen.

Direkt nach dem Gemeinderatsbeschluss soll die dritte Stufe des Planungsateliers starten. Auch in dieser ist wieder eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen - mit einer öffentlichen Veranstaltung, Forumssitzungen sowie einer Online-Beteiligung. Am Ende des Planungsateliers soll der Gemeinderat über die Art und Zahl der Planungsansätze entscheiden, die in der darauffolgenden Konsolidierungsphase von den Teams zu Entwicklungsentwürfen weiterentwickelt werden.

