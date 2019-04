Von Denis Schnur

Heidelberg. Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass Martin Schulz zum großen Wahlkampfauftritt auf den Heidelberger Universitätsplatz kam. 2000 Menschen drängten sich dort, um den Kanzlerkandidaten zu sehen, ihm zuzujubeln und Selfies mit ihm zu schießen. Seitdem ist viel geschehen: Die SPD hat bei der Bundestagswahl verloren, sich gegen eine Regierungsbeteiligung gewehrt, dann doch verhandelt. Und als die Koalition stand, gab die Partei dem Vorsitzenden zu verstehen: Wir wollen ohne Dich weitermachen.

Kein Wunder, dass Schulz’ Auftritt am gestrigen Donnerstag ein ganz anderer war: Statt der großen Bühne gab es einen Stehtisch im Club "Ziegler’s". Statt 2000 Zuschauern kamen 100. Und statt eines von Bodyguards bewachten Kanzlerkandidaten kam ein einfacher Bundestagsabgeordneter. Und auch wenn die Szenerie ein anderes war, war doch noch viel vom Wahlkämpfer Schulz erkennbar - schließlich absolviert er in dieser Funktion vor der Europawahl stolze 100 Termine in ganz Deutschland.

Obwohl sein Heidelberger Fraktionskollege Lothar Binding sich alle Mühe gab, dem 63-Jährigen aus Würselen Persönliches zu entlocken, sprach der am liebsten über seine Lieblingsthemen: seine große Leidenschaft Europa, wo er für einen Neuanfang warb, und seine große Gegnerin Angela Merkel, die er immer wieder attackierte.

Nur gelegentlich ließ Schulz durchblicken, was die turbulenten letzten 24 Monate mit dem Menschen hinter dem Kandidaten gemacht haben. Etwa, als er von den Überlegungen berichtete, wie es "nach all den Niederschlägen und Niederlagen, die ich einstecken musste", weitergehen sollte. Da habe er sich gegen den Ausstieg aus der Politik entschieden. Stattdessen will er die Europolitik der Regierung prägen: "Solange ich ein Mandat im Bundestag habe, kann ich als Autor des Europa-Kapitels im Koalitionsvertrag denen auf den Zeiger gehen." Ohnehin hasse er nichts mehr als die Beschreibung "Jetzt ist der Schulz nur noch einfacher Abgeordneter" - "was für eine Herabwürdigung des Mandates"!

Und trotzdem hat die Zeit nach der Wahl auch Spuren bei Schulz hinterlassen. Von seiner Partei zeigte er sich stellenweise enttäuscht: "Da war die Tendenz, das schlechte Gewissen über den Wiedereintritt in die GroKo beim Parteivorsitz zu privatisieren." Und im Gegensatz zu den Angriffen der politischen Gegner säßen die Schläge aus den eigenen Reihen oft tief. "Das geht übrigens allen SPD-Vorsitzenden so."

Bei sich selbst sieht Schulz aber auch Fehler: etwa die Aussage, dass er in keine Regierung Merkel eintrete, oder dass er von seinem ursprünglich geplanten Motto "Wir sind die Schutzmacht der kleinen Leute" abrückte. Weil ein Kollege ihm davon abriet - "Heute will niemand mehr zu den kleinen Leuten gehören" -, habe er es gelassen. "Darauf hätte ich mich nie einlassen dürfen", ist Schulz heute überzeugt.

Bei den 90 Minuten Gespräch wurde klar: Schulz mag derzeit mit seinem Job als "einfacher Abgeordneter" zufrieden sein, ein reiner Privatmensch wird er so schnell nicht. Selbst als Binding den Rheinländer zu seiner Frau befragte, ging es schnell wieder um Politik: Mit ihr streite er vor allem um die Rolle, die die Ökologie für die SPD spielen sollte: "Die hielt mich jahrelang für einen Betonpolitiker." Und schon dabei merkte man dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden an, dass das Reden über sein Privatleben ungewohntes Terrain für ihn ist: "Seht Ihr, jetzt redet er nicht mehr ganz so flüssig", scherzte Binding.