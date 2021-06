Von Birgit Sommer

Heidelberg. Geimpft zurück zur Normalität? Was sich gerade alle Bürger sehnlichst wünschen, ist auch Thema der nächsten Veranstaltung "Marsilius kontrovers" am Mittwoch, 9. Juni, um 19 Uhr. Online diskutieren drei Heidelberger Wissenschaftler – die Gesundheitspsychologin Prof. Monika Sieverding, der Verfassungsrechtler Prof. Hanno Kube und der Virologe Prof. Hans-Georg Kräusslich – Perspektiven zur Bewältigung der Corona-Krise. Zuschauer der Online-Übertragung können sich per Chat oder E-Mail an der Diskussion beteiligen. Die beiden Direktoren des Marsilius-Kollegs der Universität, Friederike Nüssel und Michael Boutros, moderieren die Veranstaltung.

Der Verfassungsrechtler Hanno Kube nimmt drei Dinge in den Blick. Er stellt die mögliche Freiheit für Geimpfte der Solidarität mit noch Ungeimpften gegenüber. Er schaut, ob der deutsche Föderalismus eine Pandemie besser in den Griff bekommt als ein zentral organisierter Staat. Und er betrachtet die internationale Dimension, angefangen bei den begrenzten Zuständigkeiten der EU im Bereich Gesundheitsschutz bis zu der Frage, ob eine Patentfreigabe durch die Impfstoffhersteller der Welt überhaupt etwas bringt. Oder ob der Schutz des geistigen Eigentums langfristig die bessere Strategie sein könnte.

Die Gesundheitspsychologin Monika Sieverding berichtet aus Studien zur Impfbereitschaft, welche Einflussfaktoren sie gemeinsamen mit Londoner Kollegen herausfand und wie man die Erkenntnisse bei notwendigen Auffrischimpfungen einsetzen könnte. Auch die Medienberichte nimmt sie unter die Lupe: "Während viel von Impfgegnern und Impfskeptikern zu sehen und zu hören war, ist der Anteil der Impfbefürworter unter den Deutschen seit Januar ständig gestiegen," sagt Prof. Sieverding.

Der Virologe Hans-Georg Kräusslich, den RNZ-Lesern durch den wöchentlichen Podcast bekannt, sagt, was vom neuen Corona-Virus, von Impfungen und Mutanten weltweit noch zu erwarten ist.

Info: www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de. Hier kann man sich am 9. Juni, 19 Uhr, direkt in den Livestream einwählen und auch mitdiskutieren.