Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ein lebendiger Erinnerungsort soll es werden - und der Anfang ist gemacht: Aktuell entsteht im Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen (MTC) in der Römerstraße eine Ausstellung zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Gezeigt werden sollen Objekte, deren Besitzer die dazugehörigen Geschichten erzählen können. "History Harvest" (Ernte, Ertrag) heißt die Veranstaltungsreihe dazu. "Uns interessiert alles, was Deutsche und US-Amerikaner miteinander erlebt haben: Krieg und Besatzung, Proteste gegen das weltpolitische Engagement der USA oder die Vereinskultur. Wir freuen uns über alles", erklärt MTC-Leiter Dr. Uwe Wenzel die Sammelaktion. Das könnten Fotos, Filme und Objekte aller Art sein. Und diese werden dann vielleicht Teil der geplanten Ausstellung.

Im Mittelpunkt des Mitmach-Forums standen zunächst die deutschen Zivilbeschäftigten des US-Militärs in Heidelberg. Zehntausende von ihnen haben bis 2013 für die Amerikaner gearbeitet, "Klein-Amerika" war ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und ein Ort der Begegnung. Norbert Hooks arbeitete bereits während seines Studiums bei den amerikanischen Streitkräften in der Region. Später war er verantwortlich für die Beziehungen der US-Armee zu deutschen Kommunen und Organisationen. Der ehemalige Protokoll-Chef war als einziger Deutscher in Heidelberg in solch hochrangiger Position tätig. "Mein Job war so etwas Ähnliches wie Haus- und Hofmeister unter Kurfürst Karl Theodor. Da brauchte man Fingerspitzengefühl", sagte er. Und zog seine speziellen Geschichtenerzähler aus der Hosentasche: "Challenge Coins" (Herausforderungs-Münzen). Das sind Medaillen, die von Kommandeuren der Streitkräfte an die ihnen unterstellten Mitarbeiter primär als Erinnerungsstück verliehen werden. Mal sind sie bunt gemustert und hübsch anzusehen, mal mit staatsmännischem Dekor oder weltmännischen Sprüchen. Jeder Kommandant konnte sie nach eigenem Geschmack designen lassen. "Wenn man die per Handschlag bekommen hat, dann war das immer eine schöne Überraschung", erzählte Hooks.

Da war auch die Frau, die Dolmetscherin werden wollte in den 1960er Jahren und Englisch lernen musste: "Das ging gut als Babysitterin bei den Amis." Noch heute stehe sie in Kontakt mit amerikanischen Freunden. Ein ehemaliger Fernmeldetechniker und Betriebsrat erzählte hingegen von den Arbeitsbedingungen: "Je höher der Rang, desto unzugänglicher waren die für unsere Anliegen." Die Arbeitsplätze seien sicher gewesen und in der Regel gut bezahlt, steuerte eine Frau bei. Andere erinnerten sich an legendäre Partys. "Was waren das für lebhafte Zeiten mit wahnsinnig guter Jazz-Musik." Was gab es denn da zu trinken? "Na, Jim Beam Whiskey natürlich", erinnerte sich ein älterer Mann. "Und für die Damen dieses verdammt gute Eis."

Also: Her mit den Geschichten und den Erinnerungsstücken! Der Auftaktveranstaltung sollen weitere mit anderen Schwerpunkten folgen. Immer am letzten Donnerstag eines Monats ist Treffpunkt beim "History Harvest", das nächste Mal am 28. November, 19 Uhr.

Info: Mark Twain Center, Römerstraße 162, Telefon 06221 / 8-34065, E-Mail uwe.wenzel@heidelberg.de,