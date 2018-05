"Cannabis ist Weltkultur - das Verbot, es schadet nur", stand auf einem der Schilder der Aktivisten, die am Samstag teilweise in Sträflingsklamotten durch Heidelberg marschierten. Foto: hen

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Mit unüberhörbarer Reggae-Livemusik biegt der zur Bühne umfunktionierte gelbe Lieferwagen auf den Uniplatz ein, gefolgt von einem Demonstrationszug mit etwa 400 Teilnehmern - so die gleichlautende Schätzung von Veranstalter und Polizei. Auf dem Dach ist ein überdimensionierter Joint montiert, der beständig Rauchwolken ausstößt (was wohl drin ist?). "Ein Joint zieht durch Highdelberg" steht drauf. Ein ironisch gemeinter Slogan, denn ganz so spontimäßig-spaßig ist das Anliegen der Demo nicht: Der Hanfverband Rhein-Neckar hatte am Samstag zum fünften "Global Marijuana March" aufgerufen. Solche Veranstaltungen finden im Mai in 28 Städten in Deutschland unter dem Motto "Gesundheit statt Strafverfolgung!" statt - in Dresden demonstrierten schon 1000 Menschen -, weltweit in 400 Städten.

Beim Start an der Stadtbücherei und bei einem Zwischenhalt auf dem Ebert-Platz hatten Vertreter der Linken, von Piraten, Grünen, FDP und SPD in Reden die Forderung nach einer kontrollierten Legalisierung von Cannabis (Haschisch und Marihuana) unterstrichen. Der Staat solle dabei eine Aufsichtsfunktion ausüben und die Abgabe durch Fachgeschäfte erfolgen. So sieht es zum Beispiel der Gesetzentwurf zum Cannabiskontrollgesetz der Grünen vor. Darin ist auch die Komponente des Eigenanbaus enthalten, um das Ganze nicht komplett zu kommerzialisieren. "Man kann den Schwarzmarkt auf jeden Fall schwächen, wenn auch nicht ganz umgehen", schätzt Christoph Lehner vom Hanfverband Rhein-Neckar die Perspektive einer Legalisierung ein.

Nach Meinung Lehners, der im Sträflingskostüm erschien, werden in Baden-Württemberg übermäßig viele Fälle von Cannabiskonsum verfolgt: "Es findet eine Kriminalisierung statt." Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung soll gelegentlicher Konsum geringer Mengen grundsätzlich straffrei sein. Die Staatsanwaltschaft kann beim Verbrauch von geringen Mengen also das Verfahren einstellen. In Baden-Württemberg werde dabei aber repressiver vorgegangen als in anderen Bundesländern, kritisierten die Demonstranten.

Nach Ansicht des Hanf-Verbandes werden, speziell in Baden-Württemberg, nicht nur Hanf-Konsumenten konsequent kriminalisiert, sondern nach geltender Rechtslage sogar Patienten - trotz ärztlicher Befürwortung einer Therapie mit Cannabis. Das Gesetz zu Cannabis als Medizin von 2017 weist nach den Worten von Lehner zwar auch positive Aspekte auf, die praktische Umsetzung sei jedoch mangelhaft. Nach wie vor bestünden Lieferengpässe bei den Medikamenten, deren Preise sich verdoppelt hätten. Ärzte könnten von den Kassen in Regress genommen werden - das bedeutet Strafzahlungen, wenn ihnen mangelnde Wirtschaftlichkeit vorgeworfen wird. Das könnte vermieden werden, wenn die Behandlung mit cannabisbasierten Medikamenten nicht in das ärztliche Arzneimittelbudget einfließen würde.