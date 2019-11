Von Sophia Stoye

Heidelberg. Werden Insekten in Zukunft das Rind auf dem Teller ablösen? Sie sind knusprig, proteinreich, ressourcensparend und stehen in Asien oder Südamerika schon auf der Speisekarte. Können Mehlwürmer und Grillen also den CO2-Ausstoß der Nahrungsmittelindustrie reduzieren? Oder muss man mit dem Essen nur verantwortungsbewusster umgehen und nicht große Teile einfach wegschmeißen? Schüler der Marie-Baum-Schule haben sich bei ihrem dritten Projekttag zum Thema "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) diese Fragen gestellt, Heuschrecken probiert und mit "geretteten" Lebensmitteln gekocht. Auch soziale Unternehmensgründung, Gemüse häkeln, Yoga und viele weitere Workshops wurden an diesem Tag angeboten.

Morgens ging es aber erst einmal mit einem gewohnten Frühstück los: Jeder Schüler brachte selbst etwas mit, achtete natürlich aber auch hierbei auf Nachhaltigkeit. Während die einen Insektenhotels bauten, lernten die anderen etwas darüber, wie der Kauf eines Drei-Euro-Shirts mit Nachhaltigkeit zusammenhängt. Parallel bereiteten 32 Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern das große gemeinsame Mittagessen vor. Die Besonderheit dabei: Alle Gerichte wurden mit "geretteten" Nahrungsmitteln gekocht, die der Verein Rettenswert am Vortag von insgesamt fünf verschiedenen Supermärkten eingesammelt und sortiert hatte.

"Alle Lebensmittel wären eigentlich im Restmüll gelandet, obwohl man sie noch ohne Probleme essen kann. Wir haben ausschließlich damit gekocht", berichtete Nicoletta Hilger, vom Verein Rettenswert. Das Mittagessen wurde mit Lebensmitteln zubereitet, die bereits das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hatten oder aus ästhetischen Gründen gar nicht erst zum Verkauf angeboten wurden. Und die gab es im Übermaß: Alle 600 Schüler wurden reichlich satt - und es blieb immer noch Essen übrig.

"Wir haben einen ganzen Transporter voller Lebensmittel, mindestens 15 Kilo Kartoffeln und zehn große Kisten an Lebensmitteln angeschleppt. Das war schon ein riesiger Haufen", erzählte Hilger weiter. "Es ist ganz schade, dass sich viele Supermärkte nicht dazu bekennen wollen, inzwischen ist es ja sogar cool geworden, Lebensmittel nicht wegzuschmeißen", berichtete sie.

Auch Kaspar Mosetter sah das ähnlich wie Hilger: "Man muss dabei sehr kreativ sein. Man weiß ja nie, was für Lebensmittel einen erwarten." Der Lehrer für Gastronomie und Technik koordinierte eine der drei Küchen, in denen Gerichte wie Quinoa-Salat, Bohnenbratlinge oder süße Pizza mit Äpfeln und Zimt zubereitet wurden. Dabei war alles vegetarisch, teilweise wurde sogar ganz auf tierische Produkte verzichtet. Denn schließlich sollte auch in der Küche vermittelt werden, was nachhaltiges Kochen bedeutet.

"Es ist wichtig, dass nicht so viel weggeschmissen wird, aber wir dachten selbst nicht, dass man damit noch so problemlos kochen kann", gaben die Schülerinnen Daniela Stiirbu und Nagham Mohamed Ali zu. "So was wie heute, das merken sich die Schüler. Sie sind hinterher zwar keine radikalen Ökos, aber sie fangen an sich Gedanken zu machen", zog BNE-Koordinatorin und Lehrerin Julia Wiese als Fazit.