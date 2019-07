Heidelberg. (RNZ) Das Gebäude Königstuhl 5a beim Märchenparadies soll ab September saniert werden. Die Stadt Heidelberg ist Eigentümerin des Gebäudes, das in den 1970er Jahren als Café-Restaurant mit Betriebswohnung errichtet wurde. Die Gastronomiefläche wurde seit vielen Jahren nur noch als Lager und Magazin genutzt, da die technischen Einrichtungen der Küche den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprachen. Besonders die Haustechnik befindet sich in schlechtem Zustand. Der Gemeinderat hat am 27. Juni einstimmig die Durchführung der Teilsanierung genehmigt.

Um das Märchenparadies zukunftsfähig zu machen, hatte die Betreiberfamilie ein Konzept zur Weiterentwicklung vorgelegt. Es soll den Freizeitpark auch bei schlechtem Wetter attraktiver machen. Das sanierungsbedürftige Gebäude spielt dabei eine zentrale Rolle. Im Erdgeschoss ist ein Besucherzentrum mit zwei Eventräumen für Kindergeburtstagsfeiern sowie Ausstellungen und Vorführungen vorgesehen. Zudem dient er als Aufenthaltsraum bei schlechtem Wetter. Der andere Raum ist als Spielbereich mit Airhockey- oder Basketball-Automaten konzipiert. Die Sanitäranlagen werden erneuert, die bisher fehlende Behindertentoilette mit Wickeltisch eingebaut. Die Flächen der ehemaligen Küche werden umgebaut, um Speisen anbieten zu können, die von Catering-Firmen angeliefert werden.

Im Untergeschoss werden die Betreiberwohnung sowie der Aufenthaltsraum für das Personal instandgesetzt. Die kaputte Ölheizung wird durch eine Pelletheizung ersetzt. Die Bauarbeiten werden laut Stadt bis März 2020 dauern. Da die Betreiber ebenfalls in die Umsetzung des Konzepts investieren, betragen die Kosten für die Stadt rund 1,1 Millionen Euro.