Friedrich Witte (Mitte) und Sophie Melbinger (r.) verteilten gestern auch in der Schwanenteichanlage kostenlose Masken. Die beiden Schauspieler des Theaters sind in dieser Woche in der Stadt unterwegs, um den Kommunalen Ordnungsdienst zu unterstützen. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Nein, in dieser Rolle hat man Sophie Melbinger und Friedrich Witte noch nie gesehen. Normalerweise stehen sie in Stücken wie "Animal Farm", "Don Karlos", "Die Physiker" oder "Der Prozess" auf der Bühne des städtischen Theaters. Wegen Corona finden dort aber keine Vorstellungen mehr statt. Jetzt haben Melbinger und Witte einen neuen Job. In dieser Woche gehen sie und andere Schauspieler des Theaters auf Streife mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD).

Seit Montag gilt in Baden-Württemberg Maskenpflicht beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen – auch in Heidelberg. Es ist die neueste von zahlreichen Verordnungen, die Stadt und Land in den vergangenen sechs Wochen beschlossen haben, um die Corona-Pandemie in Schach zu halten. Die 23 Mitarbeiter des KOD sind gemeinsam mit der Polizei von Anfang an im Einsatz gewesen. Das Ziel: Kontrollieren, ob Einzelhändler, Gastronomen und Menschen sich auch an die Regeln halten.

"Was bringen Verbote, wenn sie nicht eingehalten werden?", fragt Bernd Köster, Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes. Er sagt: "Wir müssen den Kontrolldruck aufrecht erhalten." Doch dieser Aufgabe könnten die Mitarbeiter des KOD alleine nicht nachkommen. Deshalb werden sie unterstützt von Mitarbeitern des Amts für Verkehrsmanagement, des Landschafts- und Forstamtes und des Tiefbauamtes – und nun auch von Schauspielern und Mitarbeitern des Theaters.

Dienstagvormittag, kurz nach 11 Uhr. Sophie Melbinger und Friedrich Witte stehen vor dem Bürgeramt Mitte in der Bergheimer Straße. Sie tragen orangefarbene Warnweste, Gummihandschuhe und Baumwollmaske. Neben ihnen zwei Mitarbeiter des KOD, gekleidet in Uniform, Mund und Nase sind mit einer Einwegmaske bedeckt. Der erste Anlaufpunkt: die Schwanenteichanlage an der Stadtbücherei. Dort geht es zu diesem Zeitpunkt ruhig zu. Einzig Hella Schrode und ihre 99-jährige Mutter Anne haben es sich auf einer Parkbank unweit der Stadtresidenz gemütlich gemacht. Als Witte und Melbinger auf die beiden zutreten und fragen, ob sie eine Maske bräuchten, lehnt Schrode zunächst ab. "Ich habe schon zwei, danke." Dann überlegt sie es sich aber doch noch einmal anders. Melbinger überreicht ihr eine weiße Maske, genäht von der Kostümabteilung des Theaters. "Eine hübsche Geste" findet Schrode.

Freundlich auf die Menschen zugehen, aufklären – darauf komme es an, sagt Ordnungsamtsleiter Köster. Jetzt, so kurz nach Einführung der Maskenpflicht, sei es wichtig die Menschen niedrigschwellig ansprechen. Sozial geschulte Personen wie Melbinger und Witte seien dafür ideal geeignet.

Trotz kühlem Wetter und wolkenverhangenem Himmel sieht man an diesem Dienstag mehr Menschen in der Stadt als noch vor ein, zwei Wochen. Viele von ihnen tragen Mund-und-Nasenschutz, auch dort, wo es ihn eigentlich nicht bräuchte. Entsprechend wenig haben auch Melbinger und Witte zu tun. Hier und da machen sie Halt bei Leuten, die keine Maske tragen und fragen, ob sie nicht eine brauchen könnten.

Erst auf dem Bismarckplatz zeigt sich, dass die Details der Maskenpflicht offensichtlich noch nicht zu allen durchgedrungen sind. Denn laut Verordnung des Landes müssen Mund und Nase nicht nur in Bussen und Bahnen, sondern auch außerhalb, also an Bus- und Bahnsteigen bedeckt werden. Wer dort an diesem Tag keine Maske trägt, den weisen die Ordnungsbeamten freundlich darauf hin. Melbinger und Witte assistieren und reichen eine Maske. Einige lehnen ab, sagen, sie seien schon versorgt, die meisten Menschen aber freuen sich über das kleine Geschenk. Uschi Baumgarten, 65 Jahre alt, hat zwar schon zwei selbst genähte Masken, aber eine weitere könne ja nicht schaden. "Ich finde es toll, dass damit auch die Letzten darauf aufmerksam gemacht werden, Maske zu tragen."

Sophie Melbinger ist erstaunt, wie viele sich bereits an die Pflicht halten. Für sie hat diese Arbeit nicht nur etwas Selbstloses. Die 34-Jährige verbringt derzeit die meiste Zeit zuhause. Schauspielen kann sie nur digital, etwa im Rahmen von Online-Lesungen für den Stückemarkt. Sie vermisse den zwischenmenschlichen Kontakt, sagt Melbinger. "Ich hoffe, das ist ein kleiner Beitrag, dass auch wir am Theater schnell wieder wie gewohnt arbeiten können." Auch Friedrich Witte fehlt der Alltag als Schauspieler. "Man weiß nicht, wann es wieder losgeht", sagt er. Die Decke falle ihm zwar noch nicht auf den Kopf, aber ein bisschen abgekapselt fühle er sich schon.

Nach eineinhalb Stunden auf Streife haben die beiden Schauspieler keine Masken mehr. Am Theater holen sie kurz Nachschub, ehe sie sich auf den Weg zum Marktplatz machen. Bis zum frühen Abend, sagen sie, wollen sie weitermachen. Es scheint fast, als hätten sie eine neue Rolle gefunden.