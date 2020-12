Heidelberg. (bik) Reine Luft atmen nun Schüler und Lehrer im Heidelberg College, dem privaten Gymnasium mit Internat in der Neuenheimer Landstraße. Der Schulträger, die Familie Holzberg, hat 41 Luftreinigungsgeräte für alle Klassenzimmer bestellt; diese Woche sollen die gesamten Räume damit ausgestattet sein. "Wir haben uns von einem Ingenieurbüro beraten lassen, welches Gerät sinnvoll ist", berichtet Eric Holzberg.

Angeschafft werden knapp 2000 Euro teure geräuscharme Luftreiniger mit Hepa-Filter 14, abgeschirmter UVC-Lampe und Smart-Steuerung. "Natürlich in Kombination mit Lüften in den Pausen", meint Holzberg, "aber nur zu lüften – das würde zu kalt im Winter." Und klar: Die Maskenpflicht im Klassenzimmer bleibt auch bestehen. Denn der vorgeschriebene Mindestabstand zwischen den Schülerinnen und Schülern kann im Klassenzimmer nicht eingehalten werden. "Die Wirksamkeit des Gerätes wurde durch das Institut für Partikeltechnologie der Bergischen Universität Wuppertal bestätigt. Der Einsatz unserer Luftreinigungsgeräte minderte die Partikelkonzentration in einer Schulklasse um bis zu 77 Prozent", heißt es auf der Homepage der Herstellerfirma. Und: "Filtert 99,995 Prozent der Viren".

Stark gemacht für die Anschaffung hat sich der Sprecher der 519 Schüler im College, Nicolas Wittig. Freundeskreis und Elternbeirat riefen zu Spenden auf. Holzberg zeigte sich beeindruckt: "Es gab eine Riesenresonanz bei den Eltern und Schülern. Die Hälfte der Geräte ist damit finanziert." Höchstmögliche Sicherheit für Schüler und Lehrer in Pandemie-Zeiten zu schaffen, war dem Gymnasium schon bisher wichtig. Den 56 Lehrerinnen und Lehrern werden hochwertige Masken mit wechselbaren Filtern zur Verfügung gestellt. Und digitaler Unterricht klappte dort schon zu Beginn der Pandemie im Frühjahr – über Webcam, Lautsprecher und Laptops. Das College trägt als erste Schule der Stadt das offizielle Signet "Digitale Schule".