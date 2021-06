Heidelberg. (ani) Mit zwei Modellprojekten hatte sich das Heidelberger Theater beim Sozialministerium des Landes beworben, um weitere Lockerungen, die über die aktuelle Corona-Verordnung hinausgehen, möglich zu machen. Am Freitag ging nun die Nachricht aus Stuttgart ein: Beide eingereichten Vorhaben des Theaters wurden abgelehnt.

Bei beiden drehte es sich um die Schlossfestspiele, die vom 12. Juni bis 1. August stattfinden. Nach aktuellem Stand dürften pro Vorstellung 250 Zuschauer dabei sein, da sich Heidelberg in Öffnungsstufe 2 der Corona-Verordnung befindet. Das Theater aber wollte für die Veranstaltungen im Schlosshof 350 Zuschauer einlassen. Diese sollten die Möglichkeit bekommen, vor Vorstellungsbeginn freiwillig und kostenlos einen PCR-Test zu machen, um zu überprüfen, ob die Antigen-Tests das richtige Ergebnis anzeigten. Beim zweiten Projekt handelte es sich um Vorstellungen für Schulklassen. Das Modellprojekt sollte ermöglichen, dass sie Vorstellungen im Englischen Bau besuchen können, was nach aktueller Verordnung nur eingeschränkt möglich ist. Dafür sollten die Schüler vorher sogenannte Lolli-Tests machen.

Laut Thomas Eisenträger, Verwaltungsleiter im Theater, heißt die Ablehnung aus Stuttgart nun aber nicht, dass nicht beide Projekte – ohne die dazugehörigen Testvorhaben – doch noch durchgeführt werden können. Denn das Land habe angekündigt, noch in dieser Woche eine neue Corona-Verordnung zu erarbeiten, die es Städten und Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 erlaubt, schneller in Öffnungsstufe 3 zu gelangen – und dann sind Kulturveranstaltungen außen mit bis zu 500 Personen möglich.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die dritte Öffnungsstufe erst zwei Wochen nach Erreichen der zweiten Öffnungsstufe in Kraft treten kann: Das wäre in Heidelberg am 12. Juni – und damit auf den Tag genau pünktlich zum Beginn der Schlossfestspiele. Doch für die Planung braucht das Theater einen längeren Verlauf und mehr rechtliche Sicherheit. Die könnte es nun auch ohne Modellprojekte geben, denn in der Pressemitteilung des Sozialministeriums heißt es, dass die Corona-Verordnung bereits zum 7. Juni angepasst werden könnte. "Dann bekommen wir letztlich auch ohne Modellvorhaben, was wir wollten", sagt Eisenträger. Auch bezüglich der Schulvorstellungen sei man in gutem Austausch mit dem Kultusministerium.