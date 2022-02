Als das Cave 54 im September 2021 nach langer Pause wieder öffnete, war der Gewölbekeller gleich voll. Ob das bei dem erneuten Neustart unter Corona-Bedingungen wieder so ist, wird sich an diesem Freitagabend zeigen. Foto: ste

Von Denis Schnur

Heidelberg. Es war wieder ein langer Winter für die Clubs und Diskotheken. Wegen der Pandemie blieben ihre Türen erneut über Monate geschlossen. Doch seit diesem Mittwoch darf wieder getanzt werden. Hinein dürfen zwar nur Geimpfte und Genesene, die zudem einen tagesaktuellen, negativen Coronatest vorweisen können. Dafür gilt zumindest auf der Tanzfläche keine Maskenpflicht. In Heidelberg bitten zwei Clubs an diesem Freitag erstmals wieder zum Tanz, andere warten dagegen noch ab. Ein Überblick:

> Cave 54: Heidelbergs ältestes Tanzlokal, das Cave 54 in der Krämergasse, lädt an diesem Wochenende bereits wieder zu Clubveranstaltungen ein. Sowohl am Freitag als auch am Samstag kann im Gewölbekeller getanzt werden. Betreiber Rico Riedmüller ist froh, dass es wieder losgeht, kann jedoch nicht einschätzen, wie groß der Andrang sein wird. Denn wenn das Cave um 22 Uhr die Türen öffnet, sind bereits alle Testzentren in der Nähe geschlossen. "Die Leute müssten sich für uns proaktiv vorher testen lassen, für die Untere Straße dagegen nicht. Deswegen müssen wir mal sehen, wie das angenommen wird."

> Club 1900: Auch im Club 1900 in der Hauptstraße kann ab diesem Freitag wieder unter Einhaltung der Corona-Regeln getanzt werden. Für Inhaber Werner Schäfer wurde es auch höchste Zeit, dass die Betriebe öffnen können: "Diese Entscheidung war längst überfällig."

> Karlstorbahnhof: Etwas mehr Zeit für die Wiedereröffnung lässt sich der Karlstorbahnhof im Osten der Altstadt. Dort soll es ab dem 5. März wieder eine Clubveranstaltung pro Wochenende geben. "Aufgrund des organisatorischen Vorlaufs geht es leider nicht schneller und zahlreicher", erklärt Sprecher Tobias Breier. Das Team freue sich, dass die gesundheitliche Gesamtsituation eine Öffnung mit gutem Gewissen ermögliche. Doch auch im Karlstorbahnhof ärgert man sich über die Ungleichbehandlung von Bars und Clubs: "Was wir uns wünschen, sind einheitliche Auflagen für alle Bereiche des Nachtlebens und flächendeckende Kontrollen – damit nicht wieder diejenigen die Dummen sind, die sich an die Regeln halten", so Breier.

> Halle 02: Heidelbergs größtes Veranstaltungshaus, die Halle 02 in der Bahnstadt, will ebenfalls nicht so schnell wieder öffnen: "Wir sind nach über eineinhalb Jahren im Lockdown gerade intensiv an der Planung unserer Veranstaltungen", erklärt Geschäftsführer Felix Grädler. Die nächste Party werde voraussichtlich am 18. März ein Format für Unter-18-Jährige sein, viele weitere Konzerte und Partys seien geplant. Ob und wann diese stattfinden könnten, entscheide sich aber auch aufgrund der unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern wohl erst in den nächsten Tagen und Wochen.

> Breidenbach Studios: Die Breidenbach Studios in der Hebelstraße in der Weststadt sind kein Club im eigentlichen Sinne, sondern eine Musikspielstätte. Deshalb sind Partys dort ohnehin nur zwölfmal pro Jahr gestattet. Entsprechend habe man auch erstmal keine Eile bei der Wiedereröffnung: "Wir können noch ein bisschen abwarten", erklärt Nora Straßer aus dem Breidenbach-Team. Aktuell plane man die erste Party für die zweite Märzhälfte, aber endgültig entschieden sei das noch nicht.

> Villa Nachttanz: Die Villa Nachttanz im Pfaffengrunder Klingenbühl wartet dagegen mit ihrer ersten Veranstaltung auf besseres Wetter. "Wir werden erstmal nicht öffnen", betont Vorstandsmitglied Christoph Rothfuß. Die Maskenpflicht lasse sich in bestimmten Bereichen nur schwer umsetzen und auch die Testpflicht für vollständig Geimpfte mache eine baldige Eröffnung im Innenbereich nicht gerade attraktiv. Stattdessen will die Villa möglichst bald wieder ihren Garten für Partys und Konzerte nutzen: "Sobald das Wetter es zulässt – vielleicht im April? – werden wir wieder Outdoor öffnen", so Rothfuß.