Heidelberg. (RNZ) Das Coronavirus stellt die Weltgemeinschaft vor ungekannte Herausforderungen. Verunsicherungen und Falschinformationen begleiten die einzelnen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Auch gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten von "Social Distancing" und Absagen öffentlicher Veranstaltungen sind und bleiben eine Herausforderung.

Das Interkulturelle Zentrum (IZ) möchte in Zeiten des Lockdowns ein digitales Gesprächsforum sein und Menschen online zum Debattieren zusammenbringen. Die erste Veranstaltung unter dem Motto "Lockdown Conversations" findet statt am Mittwoch, 29. April, live auf dem Twitter- und Youtubekanal des IZ. Ab 21 Uhr ist dann Erik Marquardt, Grünen-Abgeordneter im Europäischen Parlament, dabei. Er spricht mit IZ-Leiterin Jagoda Marinic´ über die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Dabei kann er die Lage aus erster Hand beschreiben, da er derzeit selbst auf Lesbos ist.