Von Maria Stumpf

Heidelberg. Lila Kittel sind ihr Markenzeichen. Mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht bringen sie außer Keksen und Getränken noch viel Wichtigeres mit: Zeit, Geduld und Empathie. Die Rede ist von den "Lila Damen und (wenigen) lila Herren" im Uniklinikum Heidelberg. 1981 als ökumenische Krankenhaus-Hilfe gegründet, sind die inzwischen rund 120 ehrenamtlichen Helfer längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil im gesamten Klinikum geworden. Speziell in der Frauenklinik helfen zurzeit zwölf Lila Damen im Krankenhausalltag. Diese feierten nun ihr 25. "Dienst"-Jubiläum.

Professor Christof Sohn, Ärztlicher Direktor der Frauenklinik, Bettina Hoppe von der Pflegedienstleitung und einige Vertreter anderer Klinikbereiche haben sich die Zeit genommen, um bei der kleinen Feierstunde dabei zu sein. "Eigentlich müsste Ihnen ja die ganze Klinik Ehre erweisen", dankt Sohn. Als Entschuldigung für das Fehlen lässt er die ungewöhnliche Mittagsstunde gelten. "Da arbeiten wir komplett." Er bedauere aber, dass die Arbeit der Lila Damen auf den ersten Blick nicht genug wertgeschätzt werde. "Gesund machen und Ängste abbauen geht nur mit Zuversicht. Und genau das vermitteln Sie Patienten und Angehörigen." Ein besonderer Dank kommt auch von der Pflegedienstleitung. "Wir merken, wenn Sie nicht da sind", betont Bettina Hoppe. Es gehe bei der Betreuung der Patienten um viel mehr als "salopp gesagt: bei Laune halten". Die Lila Damen seien eine "spürbare Hilfe".

Die Geschichte der Helferinnen - bundesweit besser bekannt als "Grüne Damen" wegen ihrer normalerweise grünen Kittel - reicht bis in die 1960er Jahre zurück. In Heidelberg tragen die Damen und Herren die Farbe Lila. In den 1980er Jahren habe der zuständige Professor in der Chirurgie die Meinung vertreten, dass "dieser besondere Dienst besondere Kleidung braucht, um sich von der grünen Arbeitskleidung im Krankenhaus abzusetzen", erzählt Ursula Costa. Sie leitet heute die Gruppe und war zusammen mit Ingrid Klümper - die erste Lila Dame an der Frauenklinik. "Wir sind die Puffer zwischen Patienten, Ärzten und Pflegepersonal", sagt Ursula Costa.

Klümper lächelt dazu - und erinnert sich an seltene Stunden, als ihre Arbeit von manchen älteren Schwestern "nicht so richtig anerkannt war". Aber das sei längst vorbei. Die "Lila Damen und Herren" versehen ihren Dienst auf den Stationen des Uniklinikums und in den Wartebereichen der Ambulanzen. Dazu gehören Krankenbesuche, bei Bedarf erledigen sie kleine Dienste. Manchmal lotsen sie Ortsunkundige durch Krankenhausflure oder schieben ein Servierwägelchen mit Kaffee, Tee und Gebäck durch Wartezonen und in Patientenzimmer.

Wenn man sich für einen ehrenamtlichen Begleitdienst entscheide, übernehme man eine verantwortungsvolle Aufgabe, betont Ingrid Klümper. "Es braucht Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen und Geduld", plaudert sie aus 25 Jahren Erfahrung. "Die psychische Belastbarkeit darf man nicht unterschätzen, aber es macht das eigene Leben reicher, und man lernt wunderbare Menschen kennen."

Info: Ursula Costa ist zu erreichen unter 0172 / 6210907 oder unter www. klinikum.uni-heidelberg.de/Lila-Damen-und-Herren.