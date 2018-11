Helene Schneiderman und ihre Mutter Judith. Die Aufnahme entstand Mitte der 1960er in New Jersey. Foto: privat

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Helene Schneiderman weiß noch genau, wie entsetzt ihre Eltern damals waren. Ihre Gesangslehrerin hatte ihr erzählt: "Du musst nach Deutschland - da steht in jeder Stadt ein Opernhaus." Ausgerechnet Deutschland, meinte ihre Mutter. Warum muss es ausgerechnet Deutschland sein?

Helene Schneiderman flog dennoch aus den USA herüber - und blieb bis heute hier. Inzwischen ist die 63-Jährige eine international renommierte Opernsängerin. Ihr Stammhaus ist seit über drei Jahrzehnten die Staatsoper Stuttgart, Gastspiele gibt sie in aller Welt. Ihre erste Station war aber Heidelberg, im Mai 1982 fing sie hier am Theater an - und kommt nächste Woche für einen Liederabend zurück.

Ihre Eltern hatten damals richtig Angst um ihre Tochter. "Sie fürchteten, dass ich mich in den Sohn eines Nazis verliebe - die lebten ja zu dieser Zeit alle noch." Doch es kam anders: In der Heidelberger Synagoge lernte sie Michael kennen, einen Juden, zwei Jahre später heirateten sie. "Dann war es auch für meine Eltern etwas leichter", sagt sie, "und sie kamen uns auch bald in Deutschland besuchen."

Helene Schneidermans Mutter Judith hat ihre Lebensgeschichte in dem Buch "Ich sang um mein Leben" veröffentlicht. Das Werk ist ein erschütterndes Zeugnis des Terrors, den die Nazis über so viele Menschen brachten - und zugleich eine Geschichte voller Hoffnung, Liebe und darüber, wie schön das Leben trotz allem sein kann.

Seit fünf Jahren bringt die Mezzosopranistin Schneiderman die Erinnerungen ihrer Mutter in unregelmäßigen Abständen als Liederabend auf die Bühne, mal in Konzerthäusern, mal in Kirchen - und diese Woche in der Heidelberger Synagoge. Mit ihr auf der Bühne sind der Bariton Motti Kastón, der Pianist Götz Payer und die Schauspielerin Franziska Walser, die Passagen aus dem Buch liest.

Judith Schneiderman war es, die ihrer Tochter die Liebe zum Gesang weitergegeben hat. Im KZ-Lager Sömmerda musste sie als 16-Jährige - noch kurz vor der Befreiung 1945 - vor SS-Offizieren singen. Einige Monate zuvor war sie mit ihrer ganzen Familie nach Auschwitz deportiert worden. An der Rampe wurde sie von ihren Eltern und zwei ihrer Schwestern getrennt - sie sah sie nie wieder.

In ihrem 180-Seiten-Buch nimmt Judith Schneidermans Zeit in den Arbeits- und Vernichtungslagern der Nazis keine 50 Seiten ein. Sie erzählt viel mehr von ihrer Kindheit mit ihren sieben Geschwistern in der kleinen Stadt Rachov, die heute zur Ukraine gehört. Sie erzählt, wie sie nach dem Krieg in einem Lager für "Displaced Persons" in Landsberg Pinek traf, dessen komplette Familie von den Nazis ermordet worden war. Wie sie mit ihm in die USA auswanderte und sie dort gemeinsam vier Kinder bekamen - als drittes kam Tochter Helene.

Und so bunt wie Judith Schneidermans Leben ist auch der Liederabend ihrer Tochter: "Das ist kein jüdischer Operettenabend, keine Folklore", sagt Helene Schneiderman. Stattdessen sind es Lieder, die zu den jeweiligen Lebenssituationen im Buch passen - auf jiddisch, deutsch, englisch, sephardisch und italienisch. Schneiderman nennt den Abend eine "Reise durch das Leben meiner Mutter".

Da singt Motti Kastón "If I Were A Rich Man" aus dem Musical Anatevka, wenn es um Helene Schneidermans Großvater geht, einen orthodoxen Juden mit wenig Geld und vielen Kindern. Es erklingen Schubert, Mahler und Bernstein. Besonders bewegend ist, wenn Helene Schneiderman das jiddische Wiegenlied "Makh tsu die Eygelekh" singt, das ihr ihre Mutter beigebracht hat. "Es ist jetzt sehr schwer für mich, das Lied zu singen", sagt die Opernsängerin - denn im Januar starb ihre Mutter im Alter von 89 Jahren. Ihren Vater Pinek hat sie fünf Jahre zuvor verloren.

Helene Schneiderman ist es wichtig, dass es kein Abend der Trauer ist. "Drei oder vier Lieder untermalen die schlimmste Zeit. Da müssen manche Zuschauer auch weinen, aber an anderen Stellen wird gelacht." Sie hätten auf der Bühne auch sehr viel Spaß, erklärt sie. Der Abend ist eine Hommage an ihre Mutter und damit auch eine Hommage an das Leben. "Sie war eine lebenslustige Frau, meine Eltern hatten eine große Liebe und ihre gemeinsame Geschichte ein happy end", sagt Schneiderman. Das wolle sie am 8. November, am Vorabend des 80. Jahrestages der Pogromnacht, auf die Bühne bringen.

