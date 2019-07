So war der „Heidelberger Herbst“ früher – diese Fotos stammen von 1976 und 1977: Perkeo verteilt an die Kinder Geschenke ...

Heidelberg. (hö) Am 28. September wird der Heidelberger Herbst zum 50. Mal gefeiert. Der Veranstalter "Heidelberg-Marketing" will das größte und schönste Stadtfest der Region, das bereits ganz zu Anfang 1970 sofort einschlug, in diesem Jahr besonders feiern - und lädt die RNZ-Leser ein, in ihrem Gedächtnis zu kramen oder die Fotoalben zu plündern. Denn die schönsten Geschichten und Fotos sollen in einem Sonderheft erscheinen, das der RNZ eine Woche vor dem Fest, am 21. September, beiliegen soll. Am liebsten sind der RNZ-Stadtredaktion, die die Einsendungen sichten wird, kuriose oder besonders charmante Geschichten - beispielsweise von Paaren, die sich hier verliebten, oder die Frage, was wohl der nutzloseste (oder schönste) Kauf auf dem Flohmarkt war.

Die Mühe der Leser soll belohnt werden: Als erster Preis winkt ein "klassisches Touristenwochenende" in Heidelberg: Übernachtung im "Europäischen Hof" mit Stadtführung und Fahrt im Cabrio-Bus; und dazu ein Essen im Traditionslokal "Zum Roten Ochsen". Der zweite Preis ist eine Übernachtung während des Weihnachtsmarkts im "Art-Hotel" mit Führung über den Weihnachtsmarkt inklusive eines Besuchs in der neuen Attraktion "Heidelberger Fass" (RNZ vom Dienstag). Und schließlich als dritter Preis: die Möglichkeit, die letzte Schlossbeleuchtung dieses Jahres am Samstag, 7. September, auf einem Schiff der Weißen Flotte inklusive Essen zu erleben. Alle drei Hauptpreise sind für je zwei Personen gedacht. Die ersten 20 Teilnehmer bekommen eine "Heidelberger Herbst"-Mütze mit dem schwarz-goldenen Jubiläumslogo - und alle anderen zumindest einen Gutschein für vier Getränke nach Wahl für den Stand auf dem Karlsplatz.

Der Einsendeschluss für die Leserbeiträge ist Montag, 12. August. Sie können per E-Mail an aktion@rnz.de oder postalisch an Rhein-Neckar-Zeitung, Stadtredaktion, Neugasse 2, 69117 Heidelberg, gesandt werden. Bitte als Stichwort jeweils "Heidelberger Herbst" angeben (und die Adresse nicht vergessen). Per Post eingesandte Fotos werden nach Erscheinen der Beilage selbstverständlich zurückgeschickt.