Heidelberg. (pne) Sie ist gerade einmal 16 Monate alt und muss bereits um ihr Überleben kämpfen. Im März wurde bei Leonora Bühler aus Rohrbach Blutkrebs diagnostiziert. Nachdem die Behandlung mit Chemotherapien bislang nicht angeschlagen hat, hoffen sie und ihre Mutter Janina jetzt, dass es irgendwo da draußen einen genetischen Zwilling Leonoras gibt.

Gesucht wird dieser nun im Rahmen einer Registrierungsaktion der Knochenmarkspenderdatei DKMS am Sonntag, 6. Oktober, von 13 bis 18 Uhr im Sportzentrum der TSG Rohrbach, Erlenweg 24. Dafür hatte die RNZ in ihrer Ausgabe vom 28./29. September einen Aufruf gestartet.

Bislang haben sich 15 Helfer gemeldet. Einige von ihnen sind am Sonntag mit dabei. Unter anderem auch das Fitnessstudio Venice Beach. Es verspricht jedem Mitglied und Nicht-Mitglied einen Gratismonat, das sich typisieren lässt.

Was passiert bei der Registrierung? Die Teilnehmer geben ihren Speichel mit einem Wattestäbchen ab und werden dann in die DKMS aufgenommen. Nur jeder Hundertste wird irgendwann um eine Stammzellenspende gebeten. Diese geschieht in der Regel über das Blut, es ist keine Operation erforderlich. Nur in 20 Prozent der Fälle erfolgt eine Entnahme aus dem Beckenkamm.

Wer kann helfen? Jeder, der gesund ist, über 50 Kilogramm wiegt und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist. 17-Jährige können sich ohne Einverständnis der Eltern registrieren lassen, müssen jedoch bei der Spende 18 Jahre alt sein. Jede Typisierung kostet zwar 35 Euro, allerdings ist niemand zur Zahlung des Betrags verpflichtet.

Kann ich auch helfen, wenn ich am Sonntag keine Zeit habe? Ja. Über die Webseite der DKMS (www.dkms.de) oder per E-Mail (koelbl@dkms.de) kann man sich anmelden und bekommt anschließend ein Mundschleimhautset nach Hause geschickt.

Was wird rund um die Registrierung geboten? Oliver Baumann, Torhüter der TSG Hoffenheim, hat die Schirmherrschaft übernommen und ist vor Ort mit dabei, genauso wie der Schlager-Sänger Markus Becker. "Es findet eine große Tombola statt, bei der es Trikots der Adler Mannheim und der Rhein-Neckar-Löwen zu gewinnen gibt, aber auch Sachpreise", sagt Mutter Janina Bühler. Zudem gibt es ein Buffet mit Kaffee, Kuchen und Popcorn.

Wie geht es im Anschluss an die Aktion weiter? Die Auswertung der Proben dauert mehrere Wochen, je nachdem wie viele Menschen sich an der Aktion beteiligen. Bühler setzt große Hoffnungen in den Sonntag: "Ich wünsche mir, dass so viele potenzielle Spender wie möglich vorbeikommen und wir am Ende einen passenden für Leonora finden."

Info: Wer finanziell helfen möchte, kann dies entweder im Internet tun unter www.dkms.de/de/aktion/leonora-sucht-ihren-helden oder über das

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE67 7004 0060 8987 0001 43

Stichwort: XLB 001