Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg. Das Sozialleben steht still, leere Cafés, Bars und Restaurants lassen Städte wie ausgestorben wirken. Was bis vor Kurzem noch selbstverständlich war, fehlt jetzt allen, die regelmäßig in Cafés sitzen, abends gerne ein Bier trinken oder am Wochenende schick essen gehen. Aber natürlich auch denen, die bislang jeden Tag dafür sorgten, dass all das möglich war – den Wirtinnen und Wirten.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 porträtierte die Münchener Fotografin Helena Heilig 26 Wirte in München. "Wirte im Lockdown" nannte sie ihr Fotoprojekt. Doch die geplante Ausstellung Ende 2020 fiel aus – ein weiterer Lockdown macht seitdem viele Veranstaltungen unmöglich. Heilig hat ihr Projekt seither weiterverfolgt. Über 100 Wirte hat sie mittlerweile deutschlandweit porträtiert – nach München kam Berlin, dann Hamburg, nun ist der Südwesten Deutschlands an der Reihe. Als "Stillleben eines Ausnahmezustands" beschreibt sie ihre Bilder.

Fotografin Helena Heilig.

Schwarz-Weiß. Ernste Miene. Die Wirte sollen sich in ihr leeres Lokal stellen, dann knipst Heilig. "Ich sage immer: ernste Lage, ernstes Gesicht", gibt sie ihren Modellen die Anweisung. Und die Lage ist tatsächlich ernst: Was im März wie ein einmaliges Ereignis in der Geschichte erschien, wiederholt sich seit November, als die Gastronomie erneut schließen musste. Zwar gibt es Hilfen vom Bund, aber die reichen oft nicht aus und werden erst spät ausgezahlt. Viele Betriebe haben Angst vor der Insolvenz.

Doch nicht nur die finanzielle Ungewissheit ist groß. Das Leben der porträtierten Gastronomen, Cafébesitzer, Barbetreiber und Küchenchefs bestand bisher aus Bewirten, Austausch mit den Gästen und dem sozialen Miteinander. All das fällt nun weg, der Lockdown hinterlässt eine Leere – nicht nur im Lokal.

Nun hat Heilig für ihr Projekt auch zehn Wirte in ihren leeren Lokalen in Heidelberg abgelichtet: im Café Nomad in Neuenheim, in den Restaurants Goldener Anker und Joe Molese in der Altstadt, in der Wieblinger Eisdiele OK Kool, im Neo in der Bahnstadt, im Restaurant Oben am Kohlhof, in der Rohrbacher Bar Fandango, im P11 am Römerkreis, in der Linde in Rohrbach und im Europäischen Hof. Begleitet wird sie von der Texterin Katrin Fischer.

Suna Aslan im Café Nomad. Foto: Heilig

Die gebürtige Heidelbergerin spricht mit den Wirten, während Heilig ihre Kamera aufstellt und die richtige Einstellung sucht. Kurze Texte stellen die einzelnen Gastronomen und ihre Geschichte vor. Anfangs hatte die Journalistin Susanne Fiedler die Begleittexte geschrieben. "Zunächst dachten wir, die Wirte sagen jetzt bestimmt alle was Ähnliches. Dann haben wir gemerkt, dass jeder die Schließung der Gastronomie ein bisschen anders empfunden hat und etwas Eigenes zu erzählen hat", sagt sie. Für den Südwesten Deutschlands hilft Fischer ihr mit dem Schreiben. "Ich fand die Idee super und war sofort dabei, als mich Helena fragte. Dass ich hier in meiner Heimatstadt das Projekt unterstützen kann, ist natürlich umso toller", sagt Fischer.

Sie stellt intime Fragen, etwa nach den Gefühlen, die die Gastronomen beim ersten und zweiten Lockdown hatten. Was sie in dieser Zeit über sich selbst gelernt hätten, fragt nach neuen Eigenschaften, die erkannt wurden. Und die Heidelberger Wirte erzählen von sich. "Sonst hatte man Veränderungen immer selbst in der Hand. Nun ist man plötzlich abhängig von Virus und Regierungsentscheidungen", meint Suna Aslan, Betreiberin des Café Nomad. Während sie erzählt, wird im Hintergrund Kaffee zum Mitnehmen gekocht.

Konrad Brendlein aus der Wieblinger Eisdiele OK Kool. Foto: Heilig

Die Situation ist nicht einfach, dennoch scheinen die Heidelberger Gastronomen optimistisch zu bleiben. Einen Lichtblick bot vielen der Sommer. "Es war der beste Sommer, den wir je hatten", so Mario Lehmann, Inhaber des Restaurants und der Vinothek Goldener Anker. Viele Menschen seien nicht in den Urlaub gefahren, und er habe draußen mehr Tische aufstellen dürfen als in den Jahren davor.

Irgendwie schaffen die Gastronomen, sich über Wasser zu halten. Sie probieren Essen zum Mitnehmen aus, verkaufen Wein am Fenster oder profitieren vom guten Verhältnis zum Vermieter. Eine essenzielle Rolle spielen die Stammgäste, die Hoffnung geben für die Zeit, in der man wieder öffnen darf.

Heilig hofft, dass sich für die geplante Ausstellung genug Besucher finden, die bereit sind, an die harte Lockdown-Zeit zurückerinnert zu werden. "Mein größter Wunsch wäre es natürlich, eine Wanderausstellung durch ganz Deutschland zu machen", sagt die Fotografin. Voraussichtlich werde es aber zunächst Ende des Jahres eine Ausstellung in Reutlingen geben – falls es bis dahin nicht zu einem dritten Lockdown kommt und sie dafür mit ihrem Team erneut durch Deutschland tourt.