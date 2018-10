Von Marion Gottlob

Heidelberg. Immer mittwochs steht Kochen auf dem Plan: Dann versammeln sich Menschen mit geistiger Behinderung in einer Küche der Lebenshilfe Heidelberg und schwingen den Kochlöffel. Aus diesem gemeinsamen Vergnügen ist nun ein Kochbuch entstanden mit Rezepten in verständlicher und leichter Sprache. Partner war der Springer-Verlag mit seinen Auszubildenden. "Jetzt sind wir stolz. Das Buch ist fertig, es fühlt sich gut an, es sieht gut aus", sagt Steffen Schwab, Mitarbeiter des Büros für Leichte Sprache der Lebenshilfe Heidelberg.

Es war ein großes Projekt, das von der Stiftung Lebenshilfe und der Aktion Mensch gefördert wurde: Vor drei Jahren hatten Schwab und Bettina Bauer-Teiwes von der Lebenshilfe die Idee. Natürlich sei es bequemer, sich mit einem aufgewärmten Tiefkühl-Gericht vor den Fernseher zu setzen. "Doch wir bieten mit unserem Kochbuch etwas anderes", sagt Schwab. "Wer selbst kochen kann, macht mehr Schritte zur Selbstständigkeit und Selbstbestimmung." Lebenshilfe-Vorstand Thomas Diehl meint: "Es sollte keine Kopie eines Kochbuchs für Kinder sein."

Also haben Carolin Schweikart, David Bota, Karl-Heinrich Elfner und Jan Berger zur Probe gekocht. Das begann mit dem Einkauf. Die Köche suchten vergeblich nach einer "mittleren Zwiebel", denn heutzutage haben die Zwiebeln meist eine Einheitsgröße. Schwab: "Wir haben das Wort ,mittlere’ gestrichen."

Bei der Auswahl der Lebensmittel wurde darauf geachtet, dass sie leicht verfügbar sind. Auch die Mengenangaben standen auf dem Prüfstand: So wird etwa die Angabe "eine Messerspitze" mit einem Foto verdeutlicht. Statt Angaben in Milliliter steht in diesem Kochbuch beispielsweise "ein Schnapsglas". Es gibt Erläuterungen zum Umgang mit den Lebensmitteln, unter anderem zur Haltbarkeit und zur Qualität. Ulrike Geisser vom Bio-Markt "Fair & Quer" stand beratend zur Seite.

Im Buch finden sich nun zehn Rezepte, die von der Gemüsepfanne über Karotten-Orangen-Suppe und Käse-Spätzle bis zu Zitronenhähnchen und Entenbrust reichen. Im Wechsel haben Auszubildende des Springer-Verlags für Berufe als Medienkaufleute, Mediengestalter und Kaufleute im Groß- und Außenhandel das Projekt begleitet. Sie haben Foto-Strecken erstellt und das Layout gestaltet. Simone Groß, Personalmanagerin beim Springer-Verlag, sagt: "Es war auf beiden Seiten eine Herzensangelegenheit, und das Ergebnis kann sich sehen lassen."

Die Azubis hatten Christian Rach um ein Vorwort gebeten. Der Fernseh-Koch sagte sofort zu und schreibt: "Kochen ist einfach und macht Spaß, wenn man es kann! Also ran ans Lesen und Ausprobieren." Die Probe-Köche freuen sich nun. Karl-Heinrich Elfner sagt: "Ich unterschreibe, dass das Essen gut ist." Die Vier kochen weiter in ihrer Koch-Gruppe, die inzwischen größer geworden ist. Carola Schweikart kennt den Grund: "Es macht Spaß, gemeinsam zu kochen."

Info: Lebenshilfe Heidelberg/Azubis Springer Verlag GmbH: Einfach Kochen in Leichter Sprache. 120 Seiten, 430 Abbildungen. 2018. 19,99 Euro.