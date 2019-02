Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist ein kalter Januarnachmittag, der Himmel im Heidelberger Süden wolkenverhangen. Paul (Name geändert) hat die Kapuze seines Pullovers tief ins Gesicht gezogen, an seinen Schuhen klebt Matsch. Während seine Freunde vermutlich gerade im Warmen sitzen, Playstation spielen oder Youtube-Videos gucken, rennt der 16-Jährige entlaufenen Hühnern hinterher. Der Grund: Paul hat Mist gebaut. "Ich habe die Schule geschwänzt." Er habe nicht die Kraft gehabt, sei lieber unterwegs gewesen, erklärt er. Deshalb ist Paul jetzt hier, auf dem Jugendhof, kämpft mit Hühnern, repariert Zäune und mistet aus.

Paul ist einer von vielen Jugendlichen, die jedes Jahr auf dem Jugendhof in Rohrbach tätig sind. Sie sind gerichtlich verurteilt worden, können Bußgelder, Geldstrafen oder Entschädigungen für Opfer nicht aus eigener Tasche bezahlen - diese Zahlungen aber bei Einrichtungen der Jugendhilfe abarbeiten. "In Heidelberg passiert das in erster Linie auf dem Jugendhof", sagt Reiner Greulich, Geschäftsführer des Präventionsvereins "Sicheres Heidelberg". Sein Verein betreibt gemeinsam mit der "Kommunalen Kriminalprävention Rhein-Neckar" den Heidelberger Opferfonds. Dessen Geschäftsführerin Tanja Kramper überreichte den Vorsitzenden des Jugendhofs gemeinsam mit Greulich nun einen Spendenscheck über 5000 Euro.

"Ein freudiger Anlass", sagt Angelika Treiber, erste Vorsitzende des Jugendhofs. Treiber leitet den Verein seit vielen Jahren zusammen mit Claudio Thunsdorff. "Das Geld geht vor allem in die pädagogische Betreuung", erklärt sie. In die Betreuung von Jugendlichen wie Paul. "Für uns ist es toll, die jungen Leute ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten." Diese würden von ihrer Zeit auf dem Hof profitieren. "Sie öffnen sich oft während ihres Tuns, reden über sich selbst und ihre Zukunftsplanung." Bei der gemeinsamen Arbeit mit Pädagogen und Ehrenamtlichen sei es für die Jugendlichen viel einfacher zu reflektieren, als wenn sie daheimsäßen, sagt Thunsdorff. "Es ist ein Prozess, der zum Denken anregt", ergänzt Greulich. Immer wieder könne man beobachten, wie die Arbeit auf dem Hof die Jugendlichen verändere. "Das Körperliche, dass sie auch mal etwas anpacken können - das ist schon etwas Sinnvolles", findet auch Verwaltungsleiter Manfred Föhr, der die Jugendlichen regelmäßig bei ihrer Arbeit beobachtet.

Aber nicht nur den Jugendlichen selbst, auch den Opfern ihrer Delikte komme die Arbeit letztendlich zugute, erklärt Greulich. "Die Betroffenen können besser mit der Tat abschließen, wenn sie am Ende das Geld bekommen." Das sei für diese auch eine Art Genugtuung und vor allem wichtig für die psychologische Verarbeitung des Geschehenen. Meist, so Greulich, handele es sich bei den Geldstrafen um Summen von einigen hundert Euro. Die Jugendlichen - sie "verdienen" sieben Euro pro Stunde - verbringen daher in der Regel zwischen 30 und 100 Stunden auf dem Hof.

Paul muss insgesamt 50 Stunden abbüßen. Als schlimme Strafe empfindet der 16-Jährige seine Arbeit auf dem Jugendhof aber nicht. Im Gegenteil: "Es gefällt mir gut hier", sagt er. In gerade einmal zwei Wochen hat er 30 Stunden abgeleistet, hat Schubkarren repariert, am Schafstall gearbeitet, Ponys, Katzen, Schafe und Ziegen gefüttert. Er sei mit Tieren aufgewachsen, sagt er. "Sobald ich was mit Tieren machen kann, ist das super." Die Zeit auf dem Jugendhof nutzt er, um nachzudenken - "über Fehler, aber auch über das, was man machen will". Zwar hat Paul seinen Schulabschluss inzwischen in der Tasche, einen Plan, wie es weiter geht, hat er aber noch nicht.

Vielleicht bleibt Paul dem Jugendhof daher auch weiterhin erhalten - als Praktikant. An Arbeit würde es jedenfalls nicht mangeln, wie Treiber erklärt: "Hier gibt es immer etwas zu tun."

Info: Der Heidelberger Jugendhof hat für Jugendliche Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, für Familien mit kleinen Kindern samstags von 14 bis 18 Uhr.