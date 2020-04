So leer wie in der Corona-Krise ist es in der Unteren Straße sonst nicht. Karin Werner-Jensen meint zwar, dass Heidelberg ohne die vielen Touristen „auch mal schön“ sei. Die zahlreichen Betriebe, die von den Gästen leben, tun ihr aber leid. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. In der Altstadt ist es ruhig geworden. Zu ruhig, findet auch Karin Werner-Jensen, Vorsitzende des Vereins Alt-Heidelberg, der Stadtteilverein der Altstadt, und ehemalige SPD-Stadträtin. Seit Jahren kämpft die heute 70-Jährige für die Nachtruhe der Anwohner. In der Corona-Krise sorgt sie sich aber um die Zukunft der alteingesessenen Betriebe und deren Mitarbeiter – auch in der Gastronomie.

Wie nehmen Sie derzeit in der Altstadt die Stimmung wahr?

Als ich heute Vormittag durch die Hauptstraße gegangen bin, hatte ich den Eindruck, dass sich die Leute richtig verhalten: Sie halten Abstand, viele tragen Masken. Mehrere Lädchen sind wieder geöffnet, dadurch ist es wieder ein bisschen voller in der Altstadt, nicht mehr so gespenstisch wie letzte Woche. Ich empfinde es als befreiend, dass wieder ein bisschen mehr los ist.

Gerade in der Altstadt leben viele Menschen vom Tourismus – allen voran die Hotels und Gaststätten. Haben Sie Sorge, dass sich der Stadtteil negativ verändert und viele Betriebe pleite gehen?

Ich fürchte, dass in der Corona-Krise noch viele arbeitslos werden. Andere müssen sich, wenn sie Kurzarbeitergeld bekommen, mit 60 Prozent des oft ohnehin schon bescheidenen Gehalts zufriedengeben. Und ja, ich sorge mich, auch um die Eigentümer und Pächter von Hotels und Gaststätten. Mal sehen, wie wir aus dieser Wirtschaftskrise herauskommen. Das wird für viele sehr hart.

Was hat sich in der Corona-Krise zum Positiven verändert?

Heidelberg gehört gerade den Heidelbergern. Eine junge Mutter hat mir vor Kurzem erzählt, dass sie die Situation als entspannend empfindet. So wie jetzt könne es bleiben. Man sieht die Stadt und auch die Architektur mit ganz anderen Augen. Ohne Touristen ist es zweifellos auch mal schön. Corona bringt uns gerade bei, dass wir Wesentliches im Leben nicht planen können, dass wir auch mit weniger auskommen, mit weniger Reisen, weniger Konsum. Wir beschränken uns auf das Wichtigste und sehen die Grenzen des Wachstums. Heidelberg ist in den letzten Jahren immer weiter beworben worden, obwohl die Touristenzahlen über das verträgliche Maß hinaus gewachsen sind.

Endlich können Sie mal durchschlafen.

Ja, das stimmt. Wir Altstädter kämpfen schon lange für die nächtliche Ruhe zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens – aber nicht für eine Totenstille auf Kosten der Lokale und ihrer Mitarbeiter. Alle Stadtteilvereinsvorsitzenden hatten in den letzten Tagen mit dem Oberbürgermeister mehrere Telefonkonferenzen - übrigens sehr gute. Sie werden es nicht glauben, aber ausgerechnet ich habe angefragt und gebeten, ob nicht wenigstens eine kleine mehrstündige Außenbewirtschaftung mit wenigen Tischen auf Abstand möglich wäre. So könnten die Wirte wenigstens ihre Mieten erwirtschaften. Ich sehe sehr wohl die Anliegen der Gastronomie. Kein Mensch will alles auf Null setzen. Aber es stimmt schon, wir können endlich wieder einmal durchschlafen und nachts sogar die Fenster öffnen. Wie vor 30 Jahren, als wir hierher gezogen sind und die Familien mit den Wirten wunderbar zusammenleben konnten.

Was vermissen Sie am meisten?

Als Stadtteilvereinsvorsitzende bin ich traurig, dass wir unser Brückenfest im Sommer ausfallen lassen müssen. Und wenn Sie mich persönlich fragen, so vermisse ich vor allem unsere Kinder und Enkelkinder. Darüber hinaus sind aber mein Mann und ich glücklich und gesegnet. Wir sind gesund, finanziell abgesichert, haben Platz zu Hause und sind nicht alleine – alles keineswegs selbstverständlich.

Und kulturell? Vermissen Sie das Theater?

Ich persönlich vermisse das Theater derzeit noch nicht so sehr. Schlimm ist eher, dass die vielen kleinen kulturellen Veranstaltungen ausfallen und viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler arbeitslos sind. Das Wetter ist ja sehr schön, man kann viel draußen sein. Schade finde ich aber, dass die Bäder geschlossen sind, und dass mein Mann nicht seine "Bachstunden" im Kurpfälzischen Museum anbieten kann. Wir freuen uns schon sehr, wenn er wieder spielen darf.

"Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer möchte den "Heidelberger Herbst" noch nicht absagen. Im Gegenteil, wenn es die Corona-Lage zulässt, will er ihn sogar noch größer werden lassen. Was halten Sie von den Plänen?

Es ist gut, den Hoteliers Mut zu machen. Aber ich glaube, die Pläne sind unrealistisch. Es wird keine Großveranstaltungen geben, bevor es nicht einen Impfstoff für alle gibt. Und das wird nach Aussage der Fachleute wohl noch ein Jahr dauern.

Wie könnte man den Hoteliers sonst noch helfen?

Ich könnte mir eine schrittweise Öffnung vorstellen. Ein Versuch wäre es wert. Das würde vor allem den Hotels helfen, die teilweise horrende Pachten bezahlen müssen, ohne dass ihnen die Vermieter entgegenkommen. Die Mietspirale gerade in der Altstadt ist viel zu weit nach oben gegangen.

Gibt es spezielle Hilfsangebote von Alt-Heidelberg für die Altstädter?

Wir haben das überlegt, aber gesehen, dass in der Altstadt und auch in anderen Stadtteilen viele Leute zum Beispiel für Senioren einkaufen gehen wollen, dass das aber kaum angenommen wird. Stattdessen gibt es bei uns eher kleine, nachbarschaftliche Aktionen im privaten Rahmen.

Haben Sie ein Beispiel?

Neulich hatte eine langjährige Journalistenkollegin und Freundin unseres Vereins Geburtstag. Mein Mann wollte eigentlich für die 60 Gäste im Museum bei dem Fest musizieren. Dann kam Corona, und das Geburtstagskind war sehr traurig, alles absagen zu müssen. Da haben wir als Überraschung aber trotzdem eine kleine Feier gemacht: ein paar Stühle im größeren Abstand vor unserem Haus aufgestellt, die Fenster weit geöffnet, und mein Mann hat einen kleinen Ausschnitt aus dem Geburtstagskonzert gespielt. Auf ein kleines Tischchen hatten wir Blumen, eine Kerze und Kaffee und Kuchen gestellt. Menschen, die die Straße entlang kamen, haben dann einfach das Geburtstagslied mitgesungen und auch ein Stückchen Kuchen bekommen. Es gibt eben viele Möglichkeiten, wie man anderen auch in diesen Zeiten eine Freude machen kann.