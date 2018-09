Von Maria Stumpf

Heidelberg. Er ist ein immergrünes Juwel der Stadt und zeigte sich gestern mal wieder von einer ganz besonderen Seite: Der Botanische Garten der Universität Heidelberg hatte zu seinem traditionellen Gartenfest eingeladen, und viele Hundert Gäste kamen. Der Tag stand unter dem Motto "Vini et plantarum - vom Weine und von Pflanzen". Die Attraktion schlechthin: Eine Sterneköchin, ein Arzt und ein Wissenschaftler, die gemeinsam Auskunft gaben über traditionelles Kochwissen und gesunden Genuss. Musikalische Unterhaltung bot das Ensemble "The sophisticated Orchestra".

Veranstalter und Besucher begrüßten daher Sterneköchin Léa Linster aus Luxemburg mit viel Aufmerksamkeit. Sie erklärte zusammen mit dem Heidelberger Evolutionsbiologen Professor Michael Wink und dem Mediziner Dr. Gunter Frank in Gesprächen, was gutes Kochhandwerk mit gesundem Genuss zu tun hat. Die drei haben gemeinsam das Buch "Karotten lieben Butter" geschrieben - eine kulinarische Forschungsreise mit vielen Originalrezepten. Ihr Info-Stand war ständig von einer großen Fan-Gemeinde umlagert. "Was gesund ist, muss nicht automatisch bekömmlich sein", so Wink. Und Gesundheit und Genuss stünden nicht im Widerspruch. "Denn Ernährung ist heute überlagert von Moralismus", fügte der Arzt Gunter Frank hinzu.

Wer aber auch etwas über Weingewächse, Schattengärten oder das Heidelberger Herbarium erfahren wollte, durfte sich einer der Führungen zu verschiedenen Themen anschließen. Unter einer Nootka-Zypresse gab es zum Beispiel Infos über trickreiche Ausbreitungsarten von Pflanzen, Gärtnerin Bärbel Schwarz zeigte mit einem Mikroskop, wie Australische Marienkäfer als Nützlinge gegen Schildläuse eingesetzt werden, und Kollegin Barbara Sendler beeindruckte am Spinnrad mit Wissen rund um Leinen und Flachs.

In der fast unscheinbar anmutenden Teichanlage war unterdessen Geduld gefragt beim Hingucken, denn irgendwo da drin sollte er sein: der Kammmolch. Das Tier ist der größte und schönste Molch in unseren Breiten. Und im Botanischen Garten in Heidelberg hat er sein Refugium - eine der wenigen Kammmolch-Populationen in der Region.

Kurz: Das Info-Angebot zu Flora und Fauna war vielfältig, eine Pflanzenbörse bot seltene Gewächse für Zuhause gegen kleine Spenden an. "Ich sitze aber auch einfach nur gerne hier auf dem Bänkchen und schaue ins Grüne", erklärte eine ältere Dame zu dem ganzen Trubel und genoss ihre Tasse Kaffee.

Mit seiner Gründung im Jahr 1593 gehört der Botanische Garten in Heidelberg zu den ältesten Botanischen Gärten überhaupt. Seit mehr als hundert Jahren befindet er sich auf dem Campus Im Neuenheimer Feld. Neben der Erforschung der pflanzlichen Biodiversität dient er der akademischen Ausbildung von Studierenden der Biologie und der Medizin. Er zieht jährlich mehr als 50.000 Besucher an.