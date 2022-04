Als RNZ-Fotograf Philipp Rothe dieses Bild gegen 21 Uhr in der vorderen Hauptstraße aufnahm, waren einige Läden schon geschlossen. Tagsüber aber hatten viele Geschäfte guten Umsatz gemacht – wenn auch nicht wie in Vor-Corona-Zeiten.

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Morgens Schnee, tagsüber Sonnenschein und am Abend trocken: Beim Late-Night-Shopping am Samstag, als zahlreiche Läden in der Altstadt bis 22 Uhr offen hatten, spielte auch das Wetter mit. Es war das erste große Einkaufsevent in Heidelberg seit Wegfall der Corona-Maßnahmen im Einzelhandel. Besonders tagsüber war die Innenstadt relativ voll, abends allerdings weniger. Nikolina Visevic vom Citymarketingverein Pro Heidelberg zieht Bilanz: "Grundsätzlich haben wir positive Rückmeldungen von den Händlern erhalten. Auch wenn der Umsatz nicht an die Umsätze vor der Corona-Zeit reicht." Die RNZ hat sich am Samstagabend in den Läden der Innenstadt umgehört.

Gegen 19 Uhr schauen sich Kunden in der Buchhandlung Schmitt und Hahn in der vorderen Hauptstraße um. Simone Klapprott an der Kasse sagt: "Wir sind zufrieden. Vor allem nach den letzten Regentagen." Die Menschen kaufen Geschenke für Ostern – vor allem Kinderbücher und die neuesten Romane. Die meisten Kunden tragen Maske – die Mitarbeiter auch. "Die Maske kann immer noch ein Schutz für mich und andere sein", sagt Klapprott.

Im Kosmetikladen Lush nebenan läuft es schon den ganzen Samstag recht gut. "Im Vergleich zu den vergangenen Wochen war wesentlich mehr los. Tagsüber war der Laden voll", sagt Verkäufer Leonardo Kunkel. Kurz nach 19 Uhr ist er gespannt, wie es weitergeht: "Es muss sich zeigen, ob es sich lohnt, so lange zu öffnen."

Ein Abstecher zu "Maja Feine Wäsche und Bademoden" in der Neugasse. Maricela Börschinger ist die vierte Inhaberin des 1959 gegründeten Geschäfts – und sie hat sich an diesem Samstag mehr erhofft: "Am Mittwoch war mein Geschäft brechend voll, heute nicht." Nikolina Visevic von Pro Heidelberg bestätigt: "In den Seitenstraßen ist es manchmal etwas schwierig." Um die Menschen auch mal von der großen Hauptstraße wegzulocken, hatte Pro Heidelberg am Samstag rund 700 Ostereier auf den Plätzen und in den Gassen der Altstadt versteckt. "Wir hatten viele positive Reaktionen", erzählt Visevic. Eine Mutter war mit ihrer Tochter ab 11 Uhr auf der Suche. Das Kind hatte sich sogar einen Stadtplan im Internet besorgt. Gegen 19.30 Uhr fanden sie dann ein großes Ei.

Im großen Modehaus Henschel in der Hauptstraße ist um halb acht richtig was los. Abteilungsleiterin Salera Maqsudi erklärt: "Wir haben die Inhaber von Kundenkarten angeschrieben." Das habe sich gelohnt, so seien auch viele Gäste aus dem Umland da. An der Bar gibt es Gin und Wein – und DJ Olivier alias Oliver Lipp legt elektronische Musik auf: "Eine Premiere für mich, in einem Modehaus aufzulegen. Alles cool." Auch für Tätowierer Jimmy Linez ist es das erste Mal, dass er seine Art-Tattoos in einem Kaufhaus sticht. "In der Corona-Zeit habe ich die schlimmste Zeit meines Lebens erlebt", sagt der gebürtige Ire. Hier könne er nun für sich und seine Kunst werben. Eine Frau lässt sich ein Auge auf den Arm tätowieren, ein Mann zwei Jahreszahlen.

Viele Besucher zieht es auch zu den beiden Modeshows im Henschel. Barbara Fellhauer ist mit ihren "Meckesheimer Mädels" extra deshalb nach Heidelberg gekommen: "Um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen." Nebenbei probieren sie Schuhe. Die meisten Kunden betreten das Geschäft mit Maske – setzen sie dann aber ab. "Ein Stück Normalität. Man sieht wieder Gesichter", sagt Mitarbeiterin Maqsudi.

Auch in der Betty-Barclay-Filiale lassen die Kundinnen die "Masken" fallen. Ein Frauen-Trio auf seiner ersten Heidelberger Stippvisite lobt die Beratung in dem Laden: "Das hat Spaß gemacht." Verkäuferin Brit Sommer erzählt, dass das Geschäft tagsüber gut lief. Jetzt – kurz vor 20 Uhr – sei es aber ein wenig zu ruhig.

Gegen 20 Uhr sitzen die Mitglieder des Musikvereins Appenweier in einem Restaurant am Uniplatz. Für sie ist es der erste Drei-Tages-Ausflug seit Beginn der Pandemie. Heidelberg und Ulm standen zur Auswahl. Bei der Abstimmung bekam Heidelberg 37 Ja-Stimmen, Ulm zwei. Leo Fund vom Orga-Team: "Das musste nicht diskutiert werden." Die Gruppe war auf dem Schloss, doch eine Bootsfahrt musste wegen des Kurzzeit-Hochwassers am Samstag ausfallen. Also sind sie shoppen gegangen. Und nun singen sie: "Allein in Amsterdam." Oder auch "Allein in Heidelberg…"

Im C&A ist es abends auch ruhig. Aber manche Kunden schlagen jetzt richtig zu: Kurz vor 21 Uhr decken sich eine Mutter und ihre vier Töchter mit Kleidung für 479 Euro ein. Auch hier tragen viele Mund-Nasen-Schutz, viele aber auch nicht. Mitarbeiterin Alexandra Schwarz: "Wir haben Kunden mit und ohne Maske, das ist egal."

Jetzt wird es kalt. Nach 21 Uhr haben die meisten Geschäfte schon geschlossen. Aber bei Tee Gschwendner ist noch was los. "Frühlingserwachen" mit Himbeere, "Frohe-Ostern-Tee" mit Erdbeer-Waldmeister sowie Pfirsich-Zitrone gingen laut den Verkäuferinnen Christine Stolz und Viktoria Guscinas an diesem Samstag besonders gut. "Am Vormittag war fast so viel los wie vor Weihnachten. Am Spätabend hat es etwas stagniert", resümiert Stolz.

Je später der Abend, desto mehr Läden schließen. Gegen 22 Uhr übernehmen dann endgültig die Nachtschwärmer die Hauptstraße – auf dem Weg in die Partyzone der Altstadt: die Untere Straße.