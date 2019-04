Von Katharina Kausche

Heidelberg. Dauerregen auf der Straße und Sommerstimmung in den Schaufenstern: Wetter und Angebot passten bei der langen Einkaufsnacht am Samstag nicht zusammen. Die Händler in der Altstadt sind trotzdem positiv überrascht: "Für das schlechte Wetter war ungewöhnlich viel los", sagt Nikolina Visevic vom Citymarketingverein Pro Heidelberg. Schließlich hatte der Regen für die Händler auch positive Seiten: Statt nur auf der Hauptstraße zu flanieren, zog es die Besucher eher in die warmen Geschäfte.

Dem Street-Food-Markt auf dem Uniplatz setzte das Wetter mehr zu. Zwar hatte man rund um den Brunnen Schirme aufgestellt, unter denen die Besucher zumindest im Trockenen saßen - trotzdem war es vielen zu kalt. Nur einige Hartgesottene, wie das Ehepaar Thamm aus Schriesheim, das in Winterjacken ein Glas Wein genoss, ließen sich einen Stopp auf dem Street-Food-Markt nicht nehmen.

Der "Texas Smoke Guerilla"-Wagen war bei der Premiere des Street-Food-Markts im vergangenen Jahr schon dabei und damals lief es "deutlich besser". Bei den Verkäufern herrschte trotzdem gute Stimmung. "Auch diesmal sind wir zufrieden, aber halt nicht ausverkauft", sagte Helmuth Szani. "Wir lieben unser Heidelberger Publikum und außerdem", er deutet auf seinen Smoker-Grill, "haben wir ja unsere eigene Heizung". Nebenan beim "Stop4Wok" lief es "eher verhalten", sagte Jasmin Reichert. "Bei Sonne hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen, aber so bleiben die Leute lieber zu Hause auf der Couch." Es sei aber insgesamt "keine Katastrophe oder ein Minus-Geschäft für die Stände gewesen", so Nikolina Visevic.

Während die meisten Läden in der Hauptstraße bei der klassischen Luftballon- und Rabattwerbung blieben, setzten Bofinger, Henschel und Galeria Kaufhof auf eine andere Strategie: Mit einer kostenlosen Candy-Bar, einer Gin-Verkostung oder Musik, die nicht nur den Laden, sondern auch die Hauptstraße beschallte, lockten sie Besucher in ihre Geschäfte. Die Einkaufsnacht soll ein "richtiges Einkaufserlebnis und anders als sonst sein", fanden Daniela Böckle und Lilli Köhler, die im Bofinger arbeiten. "Wir haben uns deshalb echt etwas überlegt und das ist gut angekommen." Bei Henschel zeigte man sich ebenfalls zufrieden. "Bei uns steppt der Bär", sagte Fabiana Bernardi. "Und das schon den ganzen Tag."

Auch Monika Häfele ließ mit einem befreundeten Ehepaar die Einkaufsnacht bei Cocktails ausklingen. Vier Stunden sind die drei durch die Geschäfte getingelt. Nur gekauft haben sie nichts. "Der Schirm hemmt einfach", sagte die Edingerin. "Außerdem hatten wir keine Lust bei der Kälte ständig Klamotten aus- und wieder anzuziehen."

Anders sieht das Familie Laport, die auch noch kurz vor Ladenschluss in Shoppinglaune war. "Wir sind abends viel entspannter, haben keinen Zeitdruck und kaufen eher mal ein Teil mehr als sonst", sagte Bernd Laport. Gemeinsam mit seinen zwei Kindern geht er "gerne shoppen" und hat bei der langen Einkaufsnacht schon "einige Schnäppchen gemacht". So viele, dass die Familie schon einige Tüten im Auto verstaut hatte, um die Hände frei zu haben. "Wir bummeln noch bis zum Schluss und schauen, was wir noch schaffen", sagte der Neckargemünder.