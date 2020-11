Heidelberg. (RNZ) Die europäische Partei Volt startet nach Mannheim nun auch in Heidelberg in das Rennen um ein Direktmandat bei der Landtagswahl im März 2021. Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung nominierten mit großer Mehrheit Chantal Graßelt zur Spitzenkandidatin von Volt Heidelberg.

Die 22-jährige Wirtschafts- und Philosophiestudentin engagiert sich seit mehreren Jahren in der Politik und ist zugleich Volts Vorsitzende im Landesverband Baden-Württemberg. Volt Europa wurde im Frühjahr 2017 als gesamteuropäische Partei gegründet. Die Bewegung ist mittlerweile in 15 europäischen Staaten als Partei zugelassen und besitzt ein gemeinsames Programm. Der Landesverband Baden-Württemberg hat sich in diesem Sommer gegründet und möchte "Europa in den Landtag bringen", heißt es im Programm.