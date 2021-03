Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Impf-und Testfiasko in der Pandemie und jetzt auch noch der Maskenskandal – die schlechten Nachrichten treffen die Christdemokraten hierzulande zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn am Sonntag wird in Baden-Württemberg gewählt. Wie stehen die Chancen, dass es die CDU dennoch in die Regierung schafft? Auch um diese Frage ging es am Dienstagabend in einem Zoom-Treffen, zu dem die Heidelberger CDU-Spitzenkandidatin Anja Boto zwei prominente Parteikollegen eingeladen hatte: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl.

Am Freitag war bekannt geworden, dass nach dem CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein auch dessen Mannheimer CDU-Kollege Nikolas Löbel in fragwürdige Provisionsgeschäfte mit Corona-Masken verwickelt sein soll. Am Montag traten beide aus ihren Parteien aus. Innenminister Strobl begrüßte diesen Schritt. In einer Krise dürfe man sich nicht bereichern, sagte er. "Wer sich dafür entscheidet, Politiker zu werden, der arbeitet ausschließlich für das Gemeinwohl und nicht für das Wohl der eigenen Tasche." Strobl sprach sich in der Affäre für eine "lückenlose Aufklärung" aus.

In erster Linie wollten er und die anderen 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des virtuellen Treffens aber natürlich über Politik und die anstehende Landtagswahl reden. Es gehe um viel, sagte Anja Boto. "Wir müssen den Strukturwandel im Land nachhaltig meistern – und zwar umweltfreundlich, sozial ausgewogen und wirtschaftlich erfolgreich." Insbesondere eines wollen sie und ihre Partei in den nächsten fünf Jahren unter Beweis stellen: "Wir können Ökonomie und Ökologie erfolgreich verbinden."

Michael Kretschmer. Foto: Robert Michael

Bei der Ökologie, gerade in Sachen erneuerbare Energien, sei im Ländle noch Luft nach oben, gab Strobl zu. Bei der Wirtschaft, das betonte er an diesem Abend gleich mehrmals, führe aber kein Weg an der CDU vorbei. Während Parteien wie SPD, Grüne und Linke auf höhere Steuern setzten, setze die CDU auf Investitionen und Innovation. "Wir freuen uns, wenn Unternehmen Gewinne machen. Weil wenn sie richtig gut verdienen, zahlen sie auch richtig gut Steuern." Nur mit einer "brummenden Wirtschaft", sagte Strobl, könne man staatliche Ausgaben finanzieren, gerade in einer Situation wie der aktuellen Corona-Krise.

Andere Parteien seien von Ideologien geprägt, so Strobl. Nicht so die CDU, die eine "pragmatische Herangehensweise" verkörpere. "Wir wollen die Probleme lösen." Die CDU behandele den Bürger "nicht wie einen unmündigen Bürger", sagte Boto. "Er hat seine eigene Entscheidung." Der Grundsatz "keine Verbote, keine Bevormundung" sei es, der die Christdemokraten von ihren politischen Mitbewerbern unterscheide, unterstrich auch Kretschmer. Spätestens wenn die Leute merkten, dass "die Ideologie zu sehr zuschlägt" – etwas, das laut Kretschmer vor allem auf die Grünen zutrifft –, sei die Zeit der CDU gekommen. Die Sorgen eines jüngeren Teilnehmers, der die Frage stellte, wie man die Menschen wieder erreichen könne, teilte der sächsische Ministerpräsident nicht. Zwar gab er zu, dass auch in seiner Partei "nicht immer alles richtig" laufe, doch hob er hervor: "Zurzeit regieren wir das Land." Es gebe also noch immer viele Menschen, die CDU wählen.

"Wir dürfen uns nicht ins Boxhorn jagen lassen", sagte auch Alexander Föhr, der bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Heidelberg/Weinheim ins Rennen geht. Gehe es um die Frage, welcher Partei die Menschen zutrauen, Probleme zu lösen, sei die CDU "immer noch ganz weit vorne".

Einer der Teilnehmer sah das etwas anders. Wenn man es vorsichtig ausdrücke, werde es für die CDU bei der Landtagswahl "ganz eng", sagte er und wollte wissen, wie Minister Strobl die Chancen einschätze. Der warb darum, in den kommenden Tagen "um jede Stimme zu kämpfen" – und unternahm den Versuch, Optimismus zu verbreiten, mit einem Sprichwort aus seiner Heimat: "Da sagt man: Die Kirche ist erst aus, wenn nicht mehr gesungen wird."