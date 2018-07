"Die Kunst besteht genau darin, seriösen Denkmalschutz in frischer Leichtigkeit erscheinen zu lassen", sagte die Jury gestern in Stuttgart über den Heidelberger Tankturm. Sie vergibt alle drei Jahre den Hugo-Häring-Preis, den bedeutendsten Architekturpreis des Landes. Foto: Ott

Heidelberg. (bik) Das hätte sich der alte Tankturm der Bahn aus den 20er Jahren niemals träumen lassen: In seinem modernen Kleid, das ihm das Architekturbüro "AAg Loebner Schäfer Weber" vor mehr als zwei Jahren verpasste, hat er inzwischen acht Auszeichnungen erhalten. Am Dienstag erfuhren die Architekten, dass sie den renommierten Hugo-Häring-Landespreis 2018 bekommen; er wird im November in Heilbronn offiziell überreicht.

Die Jury würdigte die Idee, ein Gebäude nicht nur zu konservieren, sondern darin mittels mutiger Fortschreibung des Ursprünglichen auch in Zukunft einen vielfältigen Betrieb zu ermöglichen.

Stephan Weber freute sich sehr über die Auszeichnung. Für den Tankturm, der für 1,9 Millionen Euro umgebaut wurde und neben den Räumen für das Architekturbüro auch Platz für Kunst und Kultur bietet, waren die Architekten ja gleichzeitig Bauherren - und das, so Weber, gab ihnen Freiräume: "Wir zeigen Details wie alte Schäden und Verletzungen des Gebäudes", sagt er, "das wäre mit einem fremden Bauherrn vielleicht schwierig geworden."

Es habe Spaß gemacht, das denkmalgeschützte Gebäude nach eigenem Gusto zu sanieren, erklärte Weber und musste schmunzeln: "Es wurde auch deutlich, dass Architekten mehr auf die Kosten achten sollten."

Den bedeutendsten Architekturpreis des Landes bekommen die Architekten schon zum zweiten Mal: Die erste Auszeichnung gab es 2006 für den Neubau einer Kirche für die Christengemeinschaft in Pforzheim.