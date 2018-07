Von Timo Teufert

Heidelberg. Heidelberg steht ab Freitag ganz im Zeichen der Feuerwehr, denn dann beginnt der zwölfte Landesfeuerwehrtag in der Stadt. Bis zum 22. Juli hat das Organisationsteam des Landesfeuerwehrverbandes und der Heidelberger Feuerwehr ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, dass neben Feuerwehrangehörigen auch die breite Öffentlichkeit ansprechen soll.

"Wir wollen die Vielfalt unserer Aufgaben präsentieren", erklärt Gerd Zimmermann, der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes. Außerdem will der Verband Werbung für das Ehrenamt in den unzähligen Freiwilligen Feuerwehren im Land machen: "Wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, anderen Menschen zu helfen", so Zimmermann. Auch Brandschutzerziehung für Kinder wird es beim Landesfeuerwehrtag geben, dafür wurden Schulen und Kindergärten angesprochen.

So sieht das Programm des Landesfeuerwehrtages aus:

Eine Oldtimer-Rundfahrt bildet den Auftakt zum Landesfeuerwehrtag. Am Samstag, 14. Juli, sind die historischen Fahrzeuge ab 16 Uhr auf dem Universitätsplatz zu bestaunen. Bis Mittwoch, 18. Juli, sind die Fahrzeuge dann in der Region unterwegs. Am Freitag und Samstag, 20. und 21. Juli, sind die Fahrzeuge jeweils von 10 bis 18 Uhr am Kornmarkt zu sehen, am Sonntag, 22. Juli, dann von 10 bis 17 Uhr bei der Feuerwehr-Meile auf der B 37 direkt am Neckar.

Eine Feuerwehr-Messe ist auf dem Airfield geplant, wo 90 Aussteller am Samstag und Sonntag, 20. und 21 Juli, jeweils von 8 bis 18 Uhr über Neuentwicklungen aus den Bereichen Ausstattung, Fahrzeuge und Hilfsmittel informieren. Auch einen Unimog-Parcours wird es geben, Interessierte können in dem Geländelastwagen mitfahren. Für die kleinen Besucher wird ein Kinder-Fun-Park angeboten, außerdem ist das neue Experimentarium des Landesfeuerwehrverbandes zu Gast.

Sechs Wettbewerbe finden im Rahmen des Landesfeuerwehrtages statt, 5000 Feuerwehrleute haben sich dafür bereits angemeldet. Neben den Leistungsabzeichen für Feuerwehrangehörige und der Leistungsspange der Jugendfeuerwehr zeigen Feuerwehrkapellen beim Wertungsspielen am Samstag, 21. Juli, von 8 bis 17 Uhr im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, ihr Können. Die internationalen Feuerwehrwettbewerbe finden am Samstag, 21. Juli, auf dem Airfield statt. Am Sonntag, 22. Juli, treten die Feuerwehrleute beim Duathlon gegeneinander an, außerdem gibt es auf der Bundesstraße B37 in der Altstadt einen Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen.

Bei der Feuerwehr-Meile am Sonntag, 22. Juli, präsentieren die Aussteller "Feuerlöschgeräte aus den letzten 150 Jahren", wie Heidelbergs Feuerwehrchef Georg Belge berichtet. Neben historischen und aktuellen Fahrzeugen gibt es zwischen 10 und 17 Uhr verschiedene Vorführungen zu sehen. So zeigt zum Beispiel die Berufsfeuerwehr Heilbronn die Bergung eines Fahrzeuges aus dem Neckar. Zu Gast sind auch das Feuerlöschboot "Metropolregion" aus Mannheim und die Werkfeuerwehr der BASF.