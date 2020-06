Von Sophia Stoye

Heidelberg/Montpellier. Statt Popcorn ein Glas Wasser, statt Kinosaal das Wohnzimmer: Die zwei Heidelberger Studenten Felix Barth und Dominic Gargya haben einen Kurzfilm über das Leben in Zeiten von Corona und Alltagseinschränkungen gedreht, die Filmpremiere dazu fand digital statt.

Hintergrund des Filmdrehs war der Austausch Heidelbergs mit seiner französischen Partnerstadt Montpellier. "Wir haben festgestellt, dass die Situation überall auf der Welt anders aussieht, in Japan, in Frankreich oder eben in Deutschland. Da haben wir Felix und Dominic gefragt, ob sie Lust hätten, ihren Corona-Alltag festzuhalten – und sie haben sich netterweise dazu bereit erklärt", berichtet Steffen Wörner vom Stadtjugendring.

Joggen auf dem Philosophenweg, zusammen kochen, Online-Vorlesungen – der Kurzfilm zeigt den Alltag auf, den viele in Heidelberg inzwischen kennen. Besonders interessant war der Austausch mit Teilnehmenden aus Frankreich, denn die anschließende Diskussion fand in Kooperation mit dem Heidelberg-Haus in Montpellier statt. Viele Unterschiede zwischen den beiden Ländern war ein Gesprächsthema, beispielsweise die Strenge der Corona-Maßnahmen. Denn bis vor Kurzem durften die Bürger Montpelliers nur eine Stunde täglich raus – und das maximal einen Kilometer weit. Hinzu kam die Sperrstunde von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.

Ein Zeitraum, in dem niemand seine Wohnung verlassen durfte. "Mich hat diese Sperrstunde in Montpellier unheimlich schockiert. Wenn man um die Uhrzeit auf der Straße angetroffen wurde, wurde man mit einem Bußgeld von 135 Euro bestraft. Das macht ja auch psychisch was mit einem", erzählt Nadine Gruner, Leiterin des Heidelberg-Hauses in Montpellier. Eine französische Teilnehmerin hingegen sieht das ganz gelassen: "Als Franzosen haben wir keine Angst vor der Sperrstunde. Die ist da, um die Polizisten zu beruhigen. Die Discos und Restaurants waren sowieso zu, wieso sollte ich dann um 22 Uhr rausgehen?" Insgesamt sind sich die Teilnehmenden aus Frankreich aber einig: "Irgendwie hat man das Gefühl, in Deutschland sei alles leichter gewesen, während wir in Frankreich an kurzer Leine gehalten wurden", wie Gruner berichtet.

Und wie haben die Bewohner Heidelbergs die Situation wahrgenommen? "Ich schlafe so gut wie seit drei Jahren nicht mehr", erzählt Altstadt-Bewohnerin Malena Arnold: "Am Anfang war es sogar gruselig, weil nichts los war. Inzwischen spielen wieder die Straßenmusiker, die Bars geben Cocktails to go aus und der Marktplatz ist voll. Langsam kehrt wieder Normalität ein, hat man das Gefühl", so Arnold weiter.

Für Wörner war eine solche digitale Filmpremiere komplett Neuland, und auch Felix und Dominic hatten vorher keine Erfahrungen damit, einen Kurzfilm zu drehen. Dennoch hat alles gut funktioniert. "Corona bringt ganz neue Arbeitswege. Ich freue mich, nach der Krise das Beste aus beiden Welten mitzunehmen", resümiert Wörner. Und damit auch zu den anderen Partnerstädten Heidelbergs die Beziehungen ausgebaut werden, wird der Film demnächst sogar in Japan, China, Amerika und Israel gezeigt.