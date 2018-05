Eine Arkebuse - eine Handfeuerwaffe - hat Herzog Christian von Braunschweig in der Rechten. Das Gemälde sowie eine Originalwaffe zeigt das Kurpfälzische Museum. Foto: KMH

Heidelberg. (lvc) Zum Internationalen Museumstag am heutigen Sonntag, 13. Mai, widmet sich das Kurpfälzische Museum, Hauptstraße 97, dem Dreißigjährigen Krieg - und präsentiert ebenso seltene wie herausragende Zeugnisse des Jahrhundertkonflikts. Gezeigt wird um 11 Uhr ein Porträt des Herzogs Christian von Braunschweig, der als Feldherr im Brennpunkt der Völkerschlacht stand. In seinem schillernden Porträt aus der Gemäldesammlung des Museums spiegelt sich die Persönlichkeit eines ebenso skrupellosen wie ritterlich-romantischen Kämpfers. Die Arkebuse in der Rechten unterstreicht seine martialische Entschlossenheit.

Eine ebensolche Handfeuerwaffe aus der Zeit der Plünderung Heidelbergs im Jahr 1622 fand sich - zusammen mit einer aufgebrochenen und geplünderten Geldkassette, Kochgeschirr und weiteren Alltagsgegenständen - bei archäologischen Ausgrabungen in der Altstadt.

Am Sonntag besteht die Gelegenheit, das Original einer solchen Arkebuse aus nächster Nähe zu betrachten, zusammen mit anderen archäologischen Funden, die sonst nicht ausgestellt sind. Der Eintritt ist frei.

Wer am Sonntag keine Zeit hat, bekommt am Montag, 14. Mai, um 19 Uhr gleich noch einmal die Chance. Dann stellt Museumschef Frieder Hepp in der Reihe "Ungesehen - Heidelberger Museen zeigen bislang nicht ausgestellte Objekte" Gemälde und Arkebuse noch einmal vor. Auch hier ist der Eintritt frei.

Da das Schicksal des Heidelberger Schlosses eng mit dem Prager Fenstersturz - dem Auslöser des Dreißigjährigen Krieges - verbunden ist, bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Jahrestag des Ereignisses eine Sonderführung an. geht es am Mittwoch, 23. Mai, um 17 Uhr durch die Gemäuer des Heidelberger Schlosses. Dabei wird auf die vielfältigen historischen Verbindungen zwischen der Kurpfalz und Böhmen eingegangen - und auf das damit verbundene Schicksal der prunkvollen Residenz.

Info: Die Führung kostet inklusive Schlossticket 13 Euro, ermäßigt 7 Euro. Anmeldung: 06221/65-8880 oder E-Mail an service@schloss-heidelberg.com