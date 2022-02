Von Arndt Krödel

Heidelberg. Rund 80 Menschen haben am Samstag unter dem Motto "Stand with Ukraine" – auf Deutsch: Zusammenstehen mit der Ukraine – auf dem Karlsplatz demonstriert. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft (DUG) Rhein-Neckar hatte zu der Kundgebung am frühen Nachmittag eingeladen. Unter den Demonstranten waren auch zahlreiche Ukrainer.

Die Rednerinnen und Redner waren sich darin einig, der "russischen Aggression" entgegenzutreten und forderten die deutsche Bundesregierung zu einem noch entschlosseneren Handeln auf – was auch die Lieferung von Waffen an die Ukraine einschließt. "Die ukrainische Bevölkerung ist bereit, ihr Heimatland zu verteidigen", sagte DUG-Vorsitzende Maria Melnik. Das Risiko einer russischen Invasion sei nach ihrer Überzeugung "erschreckend real". Moskau wolle die Geschichte zurückdrehen.

Auch der Historiker und Gründer der DUG, Ernst Lüdemann, sah die Rolle der russischen Regierung kritisch: "Das jetzige aggressive Vorgehen Moskaus bedroht die europäische Sicherheitsordnung, wie sie sich vor 30 Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion herausgebildet hat." Schon seit 2014 und auch in dem akuten Konflikt "überschwemme" Putin die westliche Bevölkerung mit einer "massiven Lügenpropaganda" und mache leider "auch in Deutschland damit immer wieder Eindruck". Man unterstütze die jetzige klare Haltung der deutschen Regierung in der Zurückweisung der Forderungen Putins. "Wir wollen unsere Regierung aber auch warnen vor jeglichen faulen Kompromissen", so Lüdemann.

Tim Nusser vom FDP-Kreisvorstand Heidelberg, der seinen Redebeitrag nicht parteipolitisch verstanden wissen wollte, setzte sich dafür ein, "die Selbstbestimmung der Ukrainerinnen und Ukrainer zu stärken, ihnen zur Seite zu stehen und auch Defensivwaffen zu liefern". Kateryna Malakhova, stellvertretende Leiterin der ukrainischen Samstagsschule Heidelberg, rief die deutsche Regierung zur Unterstützung "nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten" auf. Sanktionen wie die Blockierung der Inbetriebnahme von Nordstream 2 oder den Ausschluss Russlands vom globalen Swift-Zahlungssystem könne man schon jetzt einführen, ohne den Einmarsch russischer Truppen abzuwarten.

Während Valentyna Sobetska vom Verein "Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar" darauf hinwies, dass in der Ukraine eine neue Generation von Kindern aufwachse, die mit dem seit acht Jahren im Osten des Landes ausgetragenen Krieg leben müsste, verneinte Andreas Kaprocki vom Dachverband ukrainischer Organisationen in Deutschland vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs eine historische Verantwortung der Bundesrepublik gegenüber dem Kreml. Diese Verantwortung bestehe vielmehr "gegenüber Menschen, vor allem in der Ukraine, Belarus und anderen Staaten Osteuropas".

DUG-Mitglied Gerd Guntermann hielt eine besondere historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Russland zwar für richtig, doch dürfe dies "nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schrecklichsten Gräueltaten von deutscher Seite auf den Territorien der Ukraine und von Belarus verübt wurden".

Bei der Kundgebung dabei waren auch einige Menschen aus der Ukraine, die schon seit mehreren Jahren in der Rhein-Neckar-Region leben. Die Sprachwissenschaftlerin Oxana Berduta aus Viernheim findet es problematisch, wenn Deutschland wegen seiner historischen Vergangenheit mit Russland in dem aktuellen Konflikt eine Haltung der Neutralität einnähme. Zur Frage von Waffenlieferungen stellt sie fest, die Ukraine müsse sich verteidigen können, "und dazu brauchen wir entsprechende Mittel".

Der seit 2013 in Dossenheim lebende Roman Hultso, freiberuflicher Designer, findet eine Unterstützung der Ukraine mit Waffen ebenfalls wichtig. Eine Blockierung von Nordstream 2 wäre für ihn eine der Optionen, falls es zu einer russischen Invasion käme. Dass die Nato Russlands Sicherheit bedroht, hält er nicht für plausibel und bejaht eine Mitgliedschaft der Ukraine in dem Bündnis. So sieht es auch der Arzt Maxym Shevchemko, der seit 2007 in Heidelberg lebt. Er berichtet von seinen Eltern in der Ukraine, die aktuell Angst hätten, aber auf jeden Fall in ihrer Heimat bleiben wollten. Die Ukraine wolle sich im Falle einer Invasion nur verteidigen, und da sei Unterstützung von Deutschland angemessen, auch mit Waffen. Doch die Diplomatie gibt er nicht verloren. Miteinander zu reden, sei eine Option: "Niemand in der Ukraine will Krieg".