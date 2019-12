„Die Welt ist in Schieflage“ – und das Bühnenbild der gesellschaftskritischen „Krippe am Fluss“ der Jesuitenkirche (Altstadt) ist es auch. Foto: Hentschel

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Normalerweise sind Krippen ein Ort der Erbauung und oft genug der Niedlichkeit. Ganz anders seit knapp 20 Jahren die „Krippe am Fluss“ in der Jesuitenkirche.

Das große Thema in diesem Jahr sind die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer und ihre Retter. Ihnen sind zwei Figuren gewidmet: zunächst der syrische Junge Alan Kurdi, der im September 2015 ertrunken an der türkischen Küste angespült wurde – und dessen Bild um die Welt ging. Und Carola Rackete, die als Kapitänin des Bootes „Sea-Watch 3“ im letzten Juni Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettete und sich mit der damaligen rechtspopulistischen Regierung Italiens anlegte. Ihr Seenotrettungsschiff und ein zweites mit dem Namen Alan Kurdis sind ebenfalls neu in der Installation und fahren über ein aufgewühltes Meer.

Die dritte neue Person in dem Panorama ist die Klima-Aktivistin Greta Thunberg – und wie bestellt tauchen beim RNZ-Vor-Ort-Termin am Freitagnachmittag die Mitglieder der Umweltschutzorganisation „Extinction Rebellion“ auf, die in Heidelberg schon mehrmals die Theodor-Heuss-Brücke blockiert hat.

Die meist jungen Leute waren gerade zu ihrem Deutschlandtreffen in der Stadt, darunter auch Tino Pfaff, der am letzten Montag zu Gast in der ARD-Diskussionssendung „Hart aber fair“ war. Der 35-Jährige aus Weimar sagt: „Es ist ein Zufall, dass wir in diese Kirche gekommen sind, wir machten gerade eine Altstadttour. Ich bin sehr angetan von diesen Aussagen.“

Maximilian Hierhammer aus Nürnberg fiel zuerst das Banner der Rettungsorganisation Seebrücke auf, auch Alex Lück aus Kiel war begeistert: „Das ist die kritischste und selbstkritischste Krippe, die ich je gesehen habe.“ Er war sogar so begeistert, dass er seine knallrote „Extinction Rebellion“-Fahne direkt in die Krippe stellte.

Zentrales Thema der Krippe sind die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer – am unteren Bildrand der tote Junge Alan Kurdi. Foto: Hentschel

Organisator Hermann Bunse, bis zum Herbst Pastoralreferent der katholischen Altstadtgemeinde, lässt es geschehen: „Das mit der Fahne sieht doch super aus!“ Und um Harmonie geht es Bunse überhaupt nicht: „Die Erde ist in Schieflage“, sagt er und deutet auf ein Transparent, das Demonstranten halten – und mit der Erde sind auch gleich ganze Teile des Bühnenbildes in Unordnung geraten. Der Gefängnisturm aus der „Faulen Pelz“-Zeit (siehe Hintergrund) neigt sich bedenklich zur Seite, auch die Häuser und die Brücke sind schief. Das Thema des letzten Jahres, der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche, hat wieder seinen Platz gefunden (Bunse: „Ist ja immer noch aktuell“), genauso wie Prostituierte und Mutter Teresa.

Hintergrund Die „Krippe am Fluss" gibt es seit dem Jahr 2000 – und ihr Name geht auf die damalige Diskussion um „Stadt an den Fluss" zurück: Das sieht man am fünf Meter hohen Hintergrund, auf dem die Altstadtgassen zum Neckar hin streben. Schon damals nahm die zunächst recht konventionell gestaltete Krippe in der Jesuitenkirche aktuelle Themen auf, zunächst die Heimatlosigkeit von Maria und Josef. Später kamen immer mehr Figuren hinzu, mittlerweile sind es um die 90 – und mit den Jahren wurde das Werk immer politischer: Da wurde der Nahost-Konflikt thematisiert (Palästinenserchef Abbas und der israelische Ministerpräsident Netanjahu Arm in Arm), aber auch der Protest gegen das Bahnprojekt „Stuttgart 21". Im Weltmeisterschaftsjahr 2014 kamen auch „Jogi und seine Jungs" zu Ehren – stehen aber nun wieder im Hintergrund. Gebastelt wurden die Figuren zunächst von Gemeindemitgliedern der katholischen Heilig-Geist-Gemeinde, später dann von Häftlingen, die im Untersuchungsgefängnis „Fauler Pelz" einsaßen – bis das 2015 geschlossen wurde. Mittlerweile ist die Krippe eine Touristenattraktion und Teil vieler Stadtführungen. (hö)

Dieses bunt-schrille Panoptikum ist mittlerweile ein fester Bestandteil von Stadtführungen, es gibt es auch treue Fans – wie Nargis Zaidi aus Dossenheim: „Ich komme seit Jahren hierher und freue mich immer wieder über die kritischen und aktuellen Aspekte.“ Sie ist so begeistert, dass sie sich vielleicht dem neu gegründeten Krippen-Freundeskreis anschließen will. Denn geschickte Figurenbauer braucht man immer – die aktuellen Exponate hat Bunse in seiner Not selbst gebastelt. Und natürlich benötigt er auch viele Helfer: Denn allein der Aufbau zum ersten Advent dauert drei volle Tage.

Info: Die Krippe ist jeden Tag bis zum 2. Februar (Maria Lichtmess) von 9.30 bis 17 Uhr in der Jesuitenkirche zu sehen (Katalog: 7 Euro). Termine für Führungen unter Telefon 06221/4352-400.