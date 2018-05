Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Kostenloser Nahverkehr kann viele Probleme lösen und muss nicht teuer sein. Mit der Abschaffung der Tickets allein ist es jedoch nicht getan: Neben Investitionen in die Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs, des Netzausbaus und der besseren Taktung müsse auch die Struktur der Stadt geändert werden - so das Ergebnis der Diskussion mit den Kommunalpolitikern Luigi Pantisano und Hannes Rockenbauch aus Stuttgart, die vergangene Woche in Heidelberg stattfand. Die beiden gehören zur Wählergemeinschaft "Stuttgart Ökologisch Sozial" (SÖS) und beschäftigen sich schon lange mit Stadtentwicklung und Verkehrspolitik. Etwa 30 Besucher kamen zur Veranstaltung von "Linksjugend Solid" und der Hochschulgruppe "Die Linke.SDS".

Wenn die Klimaziele bis 2050 umgesetzt werden sollen, muss der Autoverkehr drastisch abnehmen. Auch heute noch würden Städte allerdings für Autofahrer geplant: "Stuttgart wird entwickelt aus der Windschutzscheibe hinaus", zitiert Pantisano einen Stadtratskollegen. Dabei sei es an der Zeit, umzudenken und neben dem Nahverkehr auch die Fortbewegung mit dem Fahrrad oder zu Fuß attraktiver zu machen. Das käme auch den Bewohnern der Stadt zugute, die weniger durch Abgase oder Verkehrslärm belastet würden.

Heidelberg ist neben Ludwigshafen die Pendlerhauptstadt Deutschlands: 69 Prozent der Menschen, die hier arbeiten, leben außerhalb. Dazu kommen Touristen. Auch das müssen Stadtplaner berücksichtigen. "Es gibt drei wesentliche Wege, die wir zurücklegen", erklärt Rockenbauch: zur Arbeit, zum Einkaufen und zu Freizeitangeboten. Diese Wege müssen reduziert werden, fordert der Stadtplaner. In der Vergangenheit seien sie jedoch immer länger geworden: 2016 betrug die Länge des Arbeitswegs im Durchschnitt fast 17 Kilometer - 16 Prozent mehr als 1999.

Nur durch neue Technik wie Elektroautos lasse sich die Verkehrswende nicht bewerkstelligen: "Das funktioniert nicht", stellt Rockenbauch fest. 85 Prozent weniger Autoverkehr müsse das Ziel sein "und das gelingt nur, wenn wir die Städte anders organisieren", so der Architekt. Allein der Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr funktioniere nämlich nicht, um den Autoverkehr zu reduzieren, dafür sei die Verbundenheit mit dem eigenen Auto viel zu stark, das für viele "fast wie die eigenen vier Wände" sei, so Rockenbauch.

Zuerst müsse deshalb der Nahverkehr massiv ausgebaut werden. Der Nulltarif sei möglich, wenn eine solidarische Nahverkehrsabgabe von Wirtschaft, Einwohnern und Touristen erhoben und gleichzeitig eine Luftreinhalteabgabe von Autofahrern gefordert würde. "Wir müssen den Autoverkehr langfristig unattraktiver machen", erklärt Rockenbauch. Damit solle nicht alles den Autofahrern aufgebürdet, sondern auch die Politik in die Pflicht genommen werden. Obwohl einkommensstarke Menschen viel häufiger ein Auto besitzen, könnten höhere Kosten für Autofahrer gerade weniger gut Betuchte belasten: Durch hohe Mieten würden sie erst aus der Stadt verdrängt und dann zusätzlich zur Kasse gebeten, weil sie nicht zu Fuß zur Arbeit gehen können.

Auch die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte müssen bedacht werden, sind sich die Kommunalpolitiker einig. Der kostenlose Nahverkehr könnte da mehr Gerechtigkeit herstellen. Schließlich würde der Nahverkehr durch die jährlichen Preissteigerungen heute immer unattraktiver. "Der Fahrkartenautomat schreit mich geradezu an: Kauf dir ein eigenes Auto", so Ryk Fechner von der Linksjugend.