Von Micha Hörnle

Heidelberg. Noch bis zum kommenden Donnerstag, 28. März, 18 Uhr, haben die politischen Gruppierungen Zeit, ihre Listen im Rathaus einzureichen. Bis gestern um 10 Uhr haben neun Parteien oder Gruppen das schon hinter sich: CDU, Grüne, SPD, "Die Heidelberger", FDP, Die Linke, Bunte Linke, AfD und "Heidelberg in Bewegung" (eine Liste des bisherigen Einzelstadtrats Waseem Butt).

Diese haben ihre Kandidaten und ihr Programm bereits in der RNZ vorgestellt - bis auf Bunte Linke und AfD. Diese beiden Parteien stellen je zwei Stadträte. Bei den Bunten Linken stehen als Spitzenkandidaten die beiden bisherigen Räte Arnulf Weiler-Lorentz und Hilde Stolz fest, bei der AfD Mathias Niebel und Sven Geschinski. Anja Markmann wird nicht mehr antreten.

Momentan sind im Gemeinderat 13 Gruppierungen vertreten, also fehlen noch einige. Ganz sicher wird eine der traditionsreichen Vereinigungen, die 1984 gegründete Grün-Alternative Liste (GAL), antreten - zumal sie ihre Kandidaten bereits nominiert hat. GAL-Fraktionsvorsitzende Judith Marggraf kündigte an, dass die Liste am Dienstag im Rathaus eingereicht werde. Noch länger gibt es die Freien Wähler (FW), die wie die GAL zwei Sitze (von insgesamt 48) haben. Nach dem Übertritt von FW-Rätin Simone Schenk zur FDP, auf deren Liste sie kandidieren wird, so gibt der Interimsvorsitzende Raimund Beisel zu, sei es schwer gewesen, die 48 Namen für den Wahlvorschlag zusammenzubekommen - zumal die Freien Wähler in Heidelberg nur 50 Mitglieder haben. Aber am Montag, so Beisel, will man sich zu einem Nominierungsabend treffen, an der Spitze wird Beisel stehen.

Auch "Heidelberg Pflegen und Erhalten" (2009 gegründet und seitdem im Gemeinderat), die Liste des im August 2018 verstorbenen Wassili Lepanto, will wieder in den Rathaussaal einziehen. Thilo Hilpert, der vor vier Monaten für Lepanto im Gemeinderat nachrückte, sagte zur RNZ: "Wir werden antreten. Und ich stehe als einziger auf der Liste, weil wohl auch nicht mehr als einer von uns gewählt wird." Das sei rechtlich geklärt. Definitiv nicht mehr antreten werden die Piraten. 2014 zog Alexander Schestag, wenn auch als Parteiloser, für die Netzaktivisten ins Rathaus ein. Vor einigen Tagen schrieb er in den Sozialen Medien: "Das war’s. Wir haben es nicht geschafft, eine Liste aufzustellen und werden daher mit Sicherheit nicht im neuen Gemeinderat vertreten sein." Ebenfalls Geschichte ist Generation.HD, die 2014 mit zwei Sitzen in den Gemeinderat zog. Allerdings ging der eine, Waseem Butt, gleich danach zur CDU, bis er 2016 aus der Fraktion ausgeschlossen wurde; der andere, Michael Pfeiffer, schloss sich der GAL an.

Erst relativ spät beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs, nämlich wenn die Plakate aufgehängt werden: Nach der städtischen Richtlinie dürfen die ab dem fünften Freitag vor der Wahl aufgehängt werden, also am 26. April um Mitternacht. Das gilt nicht für spektakuläre Aktionen von einzelnen Kandidaten an ihren Privathäusern: So will der Immobilienunternehmer Hans-Jörg Kraus, der erstmals für die CDU antritt, mit Großplakaten beispielsweise am Alten Hallenbad für sich werben. Und damit startet er schon am 5. April, also drei Wochen vor den anderen, seinen ganz eigenen Wahlkampf.

Immer mal wieder versuchten einige besonders eilige Plakatierer, bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn, sich die besten Plätze zu sichern. Aber, so sagt ein Stadtsprecher: "Da gibt es eine große politische Selbstreinigungskraft." Sprich: Der vermeintliche Vorteil ist schnell überklebt. Städtischerseits sei deswegen noch nie eingeschritten worden. Schon mehr, wenn auch nicht massenhaft Beschwerden, gab es bei den Standorten: Zwar darf fast überall plakatiert werden (außer an Bäumen, in Teilen der Altstadt oder wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist), allerdings meldeten sich immer mal wieder Bürger, vor allem, wenn Plakatständer den Gehweg verstellten. Dann entfernt das Ordnungsamt diese. Übrigens: Gegen ein ordnungsgemäß angebrachtes und rechtlich einwandfreies Plakat kann kein Bürger Widerspruch einlegen, auch wenn er die politische Botschaft darauf unerträglich findet.