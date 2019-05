Heidelberg. (dns) In 220 Zeichen erklären Parteien und Wählervereinigungen, warum sie für Studenten attraktiv sind

CDU: Die CDU Heidelberg steht für eine abwechslungsreiche Feierszene, neue Angebote wie den Karlstorbahnhof in der Südstadt und attraktive Sperrzeiten für die Altstadt. Wir sind Eure Stimme im Gemeinderat.

Die Grünen: Für junge Menschen in Heidelberg schaffen wir bezahlbaren Wohnraum, bauen wir die Fahrradwege aus, machen den ÖPNV günstiger, beleben die Feierkultur, und machen Heidelberg zur Vorreiterin im kommunalen Klimaschutz.

SPD: Mit einem Juso an der Spitze setzen wir uns für eine vielfältige Clublandschaft und nicht-kommerzielle Freiräume in Heidelberg ein. Auch geförderter Wohnraum für unter acht Euro pro Quadratmeter und günstiger ÖPNV sollen ausgebaut werden.

Die Heidelberger: Unter Motto lautet "Uni gut - Alles gut!", nicht für die Altstadt und das Neuenheimer Feld, sondern für alle Studierenden. Wir sind nur auf Heidelberg konzentriert und sorgen daher für gute Verhältnisse für die Studierenden vor Ort.

Grün-Alternative Liste: Wir sind grün, aber nicht parteigebunden. Wir sind alternativ, aber nicht naiv. Wir sind bunt, aber nicht beliebig. Wir sind links, aber mit Vernunft. Bei uns haben Alte mit Erfahrung genauso Platz wie Junge mit neuen Ideen.

FDP: Heidelberger Politik darf die Studierenden nicht länger vergessen. Die junge Liste der FDP will daher unter anderem mehr Wohnraum ermöglichen, unverhältnismäßige Sperrzeiten verhindern und den ÖPNV mit W-Lan ausstatten.

Die Linke: Wir, Florian Lamade (Listenplatz 3) und Zara Dilan Kiziltas (4), wollen mit Euch dafür kämpfen, dass alle schnell und ticketfrei zur Uni kommen, alle bezahlbar wohnen können und dass Demokratie in Stadt und Uni ausgebaut wird.

Alternative für Deutschland: Wir setzen uns für unser Studi-Leben ein: Das Nachtleben und Pendeln in Heidelberg soll gefördert und vereinfacht werden. Das wird für uns mit der durch die fünfte Neckarbrücke entstehenden neuen Linie viel einfacher.

Freie Wähler: Wir setzen uns für eine bessere Verkehrsanbindung in und zum Neuenheimer Feld ein, für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, für ein bezahlbares Semesterticket und für Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen.

Heidelberg in Bewegung: HiB setzt sich für das Clubleben, günstigen ÖPNV in der gesamten Region, Umweltschutz, bezahlbares Wohnen, Social Entrepreneurship und Start-up-Förderung ein! Was braucht Ihr noch? Meldet Euch bei uns!

Die Partei: Die PARTEI ist nicht nur sehr gut, sondern auch sehr jung! Mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren sind wir die jüngste Liste! Wir freuen uns, dass Ihr die ersten 16 Kandidierenden mit drei Stimmen beglückt!