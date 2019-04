Von Thomas Seiler

Heidelberg. Ein ambitioniertes Ziel setzte Stadtrat Raimund Beisel, Spitzenkandidat der Freien Wähler, seiner Vereinigung für die Kommunalwahl im Mai: "Wir wollen mindestens Fraktionsstärke erreichen", betonte er im Gespräch mit der RNZ. Das wären drei Stadträte gegenüber derzeit zwei. Und das, obwohl seine jetzige Stadtratskollegin Simone Schenk für die FDP kandidiert. Beisel geht aufgrund der breit gefächerten Kandidatenliste dennoch davon aus, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Denn Parteien entscheiden aus seiner Sicht nach Wahlprogrammen. "Wir sind aber keine Partei, entscheiden frei, unabhängig und suchen nach der besten Lösung", lautet nach Beisel die Maxime der Freien Wähler.

Dass man den "Menschen in den Mittelpunkt" stelle und an "alle Generationen" denke, zeige bereits die Auswahl der Gemeinderatskandidaten, erklärte Beisel. Das Gleiche erkannte er auch bei der Auswahl der Themen, die bei der Betreuung der Kleinen und umfassender Bildung beginne, über eine geeignete Wirtschaftsförderung führe und auch "vor den Menschen im Alter" nicht Halt mache. Insgesamt erarbeiteten die Mitglieder der Freien Wähler dreizehn Kernpunkte für ihr Wahlprogramm. Bei der Wirtschaft achtet man beispielsweise auf die Förderung des Mittelstandes oder die Kreativwirtschaft in der Alten Feuerwache. "Die Nahversorgung in allen Stadtteilen muss fußläufig erreichbar sein", nannte Beisel eine weitere Kernforderung.

Im Verkehr bauen die Freien Wähler auf ein verbessertes Verkehrsmanagement, eine gut getaktete Anbindung des ÖPNV auch in das Neuenheimer Feld oder ein Kurzstreckenticket innerhalb der Stadtteile. Deutlich spricht man sich beim Thema "Wohnungen" gegen eine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer aus und plädiert für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

1. Raimund Beisel, Immobilienverwalter, Jg. 1958, Ziegelhausen 2. Frank Beisel, Friseurmeister, 1964, Ziegelhausen 3. Ayman Hamama, Unternehmer, 1970, Südstadt 4. Manuela Werner, Betriebswirtin, 1972, Rohrbach 5. Walter Krämer, Installateurmeister, 1953, Handschuhsheim 6. Benjamin Rostock, Reiseverkehrskaufmann, 1985, Wieblingen 7. David Schwaninger, Betriebswirt, 1975, Pfaffengrund 8. Maxime Krämer, Schreinermeisterin, 1991, Weststadt 9. Gerd Steinbächer, Betriebswirt, 1959, Ziegelhausen 10. Ingo Smolka, Erzieher, 1967, Weststadt 11. Gebhard von Salmuth, Kaufmann, 1958, Ziegelhausen 12. Mathias Schmitz, Physiker, 1960, Ziegelhausen 13. Heiko Horn,Unternehmer, 1961, Ziegelhausen 14. Samantha Doll, Auszubildende, 2000, Ziegelhausen 15. Max Ferroud, Student, 1993, Ziegelhausen 16. Philipp Gerhäuser, Student, 1989, Ziegelhausen 17. Osama Zino, Autohändler, 1972, Bergheim 18. Knut Lunks, Unternehmer, 1972, Wieblingen 19. Bernd Trauth, Installateur, 1966, Kirchheim 20. Prof. Wolfgang Weber, Selbstständiger, 1956, Kirchheim 21. Gerhard Haaf, Rentner, 1939, Handschuhsheim 22. Armin Zimmermann, Azubi, 1996, Handschuhsheim 23. Volker Kraft, Selbstständiger, 1967, Handschuhsheim 24. Kathrin-Annelies Kim-Rodegast, Musikpädagogin, 1956, Wieblingen 25. Jan Weber, Rechtsanwalt, 1970, Handschuhsheim 26. Otto Lischka, Rentner, 1952, Weststadt 27. Wolfgang Vater, Pensionär, 1940, Ziegelhausen 28. Mohsen Hakami, Schuhmacher, 1959, Ziegelhausen 29. Peter Kocks, Rentner, 1941, Neuenheim 30. Isabella Doll-Beisel, Hausfrau, 1964, Ziegelhausen 31. Dieter Hoffmann, Rentner, 1954, Handschuhsheim 32. Lukas Wolf, Polizist, 1996, Wieblingen 33. Berta Lösch, Rentnerin, 1930, Ziegelhausen 34. Barbara Gundel, Rentnerin, 1940, Altstadt 35. Bettina Splithoff, Physiotherapeutin, 1950, Handschuhsheim 36. Klaus Bethke-Jaenicke, Kaufmann, 1940, Handschuhsheim 37. Sabine Zimmermann, Hausfrau, 1970, Handschuhsheim 38. Dagmar Jakob, Apothekerin, 1954, Schlierbach 39. Peter Somoler, Rentner, 1951, Ziegelhausen 40. Fred Pfeiler, Rentner, 1950, Ziegelhausen 41. Ruth Vater, Rentnerin, 1940, Ziegelhausen 42. Christa Murhard, Rentnerin, 1948, Ziegelhausen 43. Jochen Sorg, Kaufmann, 1964, Ziegelhausen 44. Elke Beisel, Friseurin, 1965, Ziegelhausen 45. Prof. Frederik Dallenbach, Pensionär, 1965, Neuenheim 46. Rudi Ehrhard, Versicherungskaufmann, 19658, Ziegelhausen 47. Annette Rippen, Volkswirtin, 1966, Schlierbach 48. Hermann Gundel, Bäckermeister i.R., 1936, Altstadt

Auf dem Sektor "Familien und Soziales" liege "uns die Verbesserung der selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben" am Herzen, erläuterte Beisel, während er bei den Schulen für den Ausbau der Digitalisierung, die Ausgabe von Bildungsgutscheinen und den Ausbau der Erwachsenenbildung in Volkshochschulen und der Akademie für Ältere eintrat.

Breiten Raum nahm die Migration ein, ebenfalls die Stärkung der Clubkultur sowie die Forderung nach besseren Rahmenbedingungen für das Ehrenamt. Als Ziegelhäuser kämpfe Beisel für den Erhalt der Trinkwassernutzung aus heimischen Quellen mit hervorragender Wasserqualität, auch in Schlierbach, Handschuhsheim oder Rohrbach. Was den Sport angeht, engagiere man sich nicht zuletzt in Absprache mit den Sportvereinen für den Bau eines Sportparks in der Bahnstadt sowie für die Sanierung und den Ausbau von Sportanlagen wie der Erweiterung der Köpfelhalle.

"Logischerweise halten wir eine Videoüberwachung an zentralen Brennpunkten wie Hauptbahnhof, Bismarckplatz oder in der Altstadt für sinnvoll", verfocht Beisel eine klare Haltung. Nicht zuletzt witterte er irgendwann einen finanziellen Kollaps, wenn man insbesondere in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen die Mehreinnahmen nicht für den Schuldenabbau einsetze. Eine Neuverschuldung erachtete er dagegen nur bei investiven Maßnahmen wie der Konversion für sinnvoll.