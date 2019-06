Der ​Alte Kohlhof in Heidelberg. Foto: Alex

Heidelberg. (rie) Sie hatten es in der RNZ schon angekündigt, jetzt haben die Fraktionen ernst gemacht: Im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend beschlossen die Stadträte, das Urteil in Sachen "Alter Kohlhof" anzufechten. Der Beschluss fiel einstimmig und ohne eine einzige Wortmeldung. Dies erfuhr die RNZ aus mehreren Fraktionen. Die Stadt wird nun Berufung einlegen, das Verfahren wird neu aufgerollt.

Vor gut drei Wochen hatte die Stadt am Landgericht Heidelberg eine saftige Schlappe erlitten. Die Vierte Zivilkammer wies die Klage auf Rückkauf der Immobilie des Restaurants "Alter Kohlhof" auf dem Königstuhl ab. Richterin Andrea Großmann gab der Besitzerfamilie Hofbauer, die das ehemalige Ausflugslokal Mitte 2015 gekauft hatte, in allen Punkten recht: Die Stadt habe mit der Klage unverhältnismäßig gehandelt, schließlich gebe es auf dem Anwesen inzwischen ein Restaurant. Damit sei der Wunsch der Stadt erfüllt - und auch dem Sinn des Grundbucheintrags Genüge getan.

Der Gemeinderat hatte im Oktober 2016 - damals ebenfalls einstimmig - beschlossen, die Stadt mit dem Rückkauf zu beauftragen. Nach einigem Hin und Her reichte die Stadt im September 2017 Klage auf Rückkauf ein. Sie war der Meinung, die neuen Besitzer würden gegen den Grundbucheintrag verstoßen. Die Rechtsexperten der Stadt interpretieren den missverständlich formulierten Eintrag ("Das Grundstück [darf] allenfalls zum Betrieb einer Gaststätte mit Hotelbetrieb und Wirtewohnung [...] genutzt werden") als generelle Verpflichtung, auf dem Grundstück eine Gaststätte zu betreiben.

Das Gericht bezweifelte dagegen in seinem Urteil am 5. Juni, dass die Hofbauers mit dem Kauf des ehemaligen Ausflugslokals überhaupt eine Pflicht zum Betrieb einer Gaststätte übernommen haben, da dies "gegen das Gebot angemessener Vertragsgestaltung" verstoße.