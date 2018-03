Körperwelten-Mitarbeiter Sven Rosenberger legt an einem Plastinat im Alten Hallenbad noch einmal Hand an. Bis Donnerstag muss alles fertig sein. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (hob) Zwei Fußballer mit fein herausgearbeiteten Muskeln, ein Mensch im Rhönrad, dessen seitlicher Rumpf nach unten geklappt ist und somit den Blick auf die inneren Organe freigibt: Im Alten Hallenbad sind bereits einige der Plastinate des Anatomen Gunther von Hagens zu sehen, andere sind noch in Plastikfolie verpackt.

Zehn Mitarbeiter haben bis zur Eröffnung des Körperwelten-Museums noch alle Hände voll zu tun. "Wir schreiben noch an den Texten für die Ausstellungstafeln, auch auf Englisch", berichtet Museumsleiterin Birgit Rechlin. Auch der Audio-Guide ist noch nicht ganz fertig.

Aufbau der Körperwelten-Ausstellung im Alten Hallenbad

Die Zeit drängt, denn bereits am kommenden Donnerstag, 28. September, wird die Ausstellung "Anatomie des Glücks" eröffnet. Die Kabel sind verlegt, Zwischenwände eingezogen. "Jetzt geht es an die Feinarbeit", so Kuratorin Angelina Whalley, Ehefrau von Gunther von Hagens. Rund 200 Exponate, darunter 18 Ganzkörperplastinate, aber auch präparierte Herzen, Nieren, Lungen sind zu sehen, die Besucher können sogar ihren Blutdruck und Herzschlag messen.

"Hier oben in der Galerie werden wir vor allem kleinere Exponate ausstellen", sagt Whalley, als sie gestern durch die Ausstellungsräume führt. An einer Station geht es um das Thema Stress, illustriert durch ein großformatiges Foto; ein paar Meter weiter steht ein plastinierter Mensch, dessen Rücken aufgeklappt ist.

Es gewährt dem Betrachter einen Blick auf die Nebennieren, in denen die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin gebildet werden. An anderer Stelle geht es um Sport oder die Wichtigkeit einer gesunden Lebensführung. Was unter anderem eine präparierte Raucherlunge und ein vergrößertes Herz demonstrieren werden.

Die Mitarbeiter, die mit den plastinierten Leichen hantieren, arbeiten meist schon seit Jahren für die Körperwelten. "Wir lassen nur Leute ran, die sich damit auskennen", so Whalley. Ihr gehe es nicht nur um die Sensation, die Ausstellung soll auch zum Nachdenken anregen. So können die Besucher auf Tafeln schreiben, welche Dinge sie bereuen würden, wenn sie heute auf dem Sterbebett liegen würden.

Info: Das Museum im Alten Hallenbad, Poststraße 36/5, ist ab 28. September von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Einzeltickets kosten zwischen 11 und 17 Euro. Eine Bilderstrecke gibt es auf www.rnz.de.