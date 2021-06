Heidelberg. (rie) Übernachtungsgäste empfängt das neue Königstuhlhotel schon seit Montag. Nun darf auch das Restaurant öffnen. Denn am Donnerstag teilten der Petitionsausschuss des Landtags und das zuständige Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen mit, dass der Erteilung einer Gaststättenkonzession nun nichts mehr im Wege stehe. Die Stadt reagierte prompt: Aller Voraussicht nach noch diesen Freitag soll die Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte beim Königstuhlhotel eintreffen, wie ein Stadtsprecher auf RNZ-Nachfrage sagte.

Pächter Fritz Ueberle, der die Nachricht als Erstes von der RNZ erfuhr, freut sich, dass es nun losgehen kann. Und er will keine Zeit mehr verlieren: "Wir öffnen am Samstag um 12 Uhr." In der holzvertäfelten "Bergstube" ist unter Corona-Bedingungen Platz für rund 80 Gäste, auf der Biergarten-Terrasse direkt am Haus gibt es noch einmal so viele Plätze. Direkt an der beliebten Aussichtsplattform, von der ein Teil ebenfalls zum Grundstück des Hotelrestaurants gehört, wird zum Start noch nicht bestuhlt. "Wir tasten uns langsam an die volle Kapazität ran", sagt Ueberle.

Dem Landtag in Stuttgart liegt die Petition eines Bürgers gegen den Betrieb des Königstuhlhotels vor. Endgültig darüber entschieden wurde noch nicht. Wegen der "überwiegenden Interessen eines Dritten", also denen von Pächter Ueberle, wird die Genehmigung für die Eröffnung nun aber erst einmal nicht weiter verzögert.