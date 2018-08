Heidelberg. (hö) "Was lange währt" schrieb Wolfgang Scheidtweiler, der Eigentümer des Königstuhl-Hotels, auf die Einladungen zur Grundsteinlegung am Montag. Und tatsächlich taugte das Geschehen auf dem Heidelberger Hausberg zu einer unendlichen Geschichte: große Träume, die regelmäßig platzten, Einsprüche gegen Neubauten, marode Fundamente und zu guter Letzt ein immer wieder verschobener Baubeginn. Doch nun konnte Scheidtweiler Vollzug melden: Es geht voran, bis zum Winter soll der Rohbau stehen, im Herbst 2019 soll Eröffnung sein. Die Verzögerungen der letzten Jahre - Scheidtweiler kaufte das Anwesen Ende 2012 - nahm er nicht weiter tragisch und wiederholte seinen Lieblingssatz: "Wir wollen das Haus so bauen, dass es die nächsten 100 Jahre noch ordentlich dasteht. Da macht ein Jahr mehr nichts aus."

Auf dem Königstuhl legten gestern den Grundstein für das neue Restaurant-Hotel (v.l.): Architekt Ralph Flum, Miteigentümer Lionel Berger, Baubürgermeister Jürgen Odszuck, Eigentümer Wolfgang Scheidtweiler, Michael Jäger (Stadtwerke), Dieter Theilacker (Sparkasse), Architekt Hans-Jörg Maier und Maximilian Mouhlen (Märchenparadies). Foto: Rothe

Gestern verkündete der Brauereibesitzer aus Pforzheim, dem auch Palmbräu gehört, wie er sich die Zukunft der Immobilie vorstellt: Für die Öffentlichkeit wird es einen Selbstbedienungsbiergarten und ein rustikales Ausflugslokal mit 100 Plätzen drinnen und weiteren 80 auf der Terrasse geben. Damit alles ausgelastet ist, wird in den beiden modernen Anbauten, die das wiederaufgebaute historische Gasthaus einrahmen, ein 62-Zimmer-Hotel der "Vier Sterne superior"-Klasse eingerichtet. Für alles sind mittlerweile auch Pächter gefunden: die Heidelberger Gastronomen Fritz und Philipp Ueberle. Die betrieben bis 2014 das "Auerstein" in Handschuhsheim, und führen heute das "Bootshaus" am Bergheimer Thermalbad, in dem sie auch den Imbiss betreiben. Sie sind sich der anspruchsvollen Aufgabe, hier nach über sieben Jahren Leerstand wieder ein Lokal zu etablieren, sehr wohl bewusst: "Das Restaurant wird immer offen sein", sagt Fritz Ueberle, aber er setzt vor allem auf Tagungen und Feste, die wetterunabhängig für Publikumsverkehr sorgen sollen.

Außerdem will Architekt Ralph Flum nicht nur das alte Gasthaus noch schöner, als es jemals war, rekonstruieren, er hat sich auch an die Aufarbeitung seiner Geschichte gemacht. An diesem Ort soll der amerikanische Schriftsteller Mark Twain 1878 seine Schaffenskrise überwunden haben. Nach einer Wanderung vom Schlosshotel zum Königstuhl-Gasthaus begann er hier mit seinem "Huckleberry Finn", so Flum. Daran sollen irgendwann Vitrinen im neuen Restaurant erinnern, und gestern kam erst einmal ein Exemplar von Twains Reisebeschreibung "Bummel durch Europa" in die Kassette, die im Grundstein versenkt wurde - neben einem Heidelberg-Bildband, historischen Postkarten und der RNZ.

Scheidtweiler hat generell ein Händchen fürs Historische: Nicht nur weil er unbedingt das alte Königstuhl-Gasthaus erhalten wollte - was aber nicht gelang, weil die Bausubstanz zu marode war. Er besitzt neun, oft denkmalgeschützte Hotels (davon drei im Bau), dazu drei Dutzend historische Gasthäuser wie die Ravensburg im Kraichgau. Renommierstück ist die Achalm auf dem Reutlinger Hausberg, die Scheidtweiler auf Vordermann gebracht hat. An der will sich Pächter Fritz Ueberle orientieren: "Wenn der Königstuhl nur halb so gut läuft wie die Achalm, wären wir absolut zufrieden!"