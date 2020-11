Von Peter Wiest

Heidelberg. Ob es ein Ragu alla Bolognese ist, Penne al Padre sind oder Funghi alla Mamma – oder vielleicht doch lieber Linguine mit Salsiccia, Radicchio und Vin Santo: Dieses Buch macht bereits Appetit, wenn man darin nur blättert. Appetit darauf, die abgedruckten Rezepte zu kochen und die köstlich klingenden Speisen selbst zu probieren, die auf ganzseitigen Fotos neben den Rezepten prangen und dem Betrachter einen Eindruck geben.

Mit "A Tavola" haben die Brüder Nino und Mario Giulini – beide gebürtige Heidelberger – ein ungewöhnliches und reizvolles Kochbuch mit italienischen Gerichten herausgegeben. Erschienen ist es im Eigenverlag und jetzt ist es im Verkauf erhältlich.

Mario und Nino Giulini (v.l.) beim gemeinsamen Kochen. Foto: privat

Eigentlich ist das Ganze die kulinarische Dokumentation einer Reise, zu der sich der heute 33-jährige Mario und der 35-jährige Nino bereits im Jahr 2016 aufmachten. Drei Wochen fuhren sie damals gemeinsam mit dem alten Kombi ihres Vaters quer durch Italien, ausgestattet mit einem Dachzelt und einer alten Campingausrüstung aus dem Keller. Sie erfüllten sich damit einen Traum, den sie schon lange hegten: "Noch einmal so einen Urlaub zu machen, wie wir es früher mit unseren Eltern auf den Campingplätzen Italiens taten", erzählt Nino Giulini. So entstand die Idee, mit dem Volvo einfach loszufahren, unterschiedliche italienische Regionen und die Menschen dort kennenzulernen – und dabei Rezepte und tolle Zutaten zu entdecken, diese gleich auszuprobieren sowie natürlich auch Erinnerungen an die Kindheit aufleben zu lassen. Gepäck brauchten sie dabei nicht allzu viel, wie sie sich erinnern: "Neben dem Zelt natürlich zwei Gaskocher und sonst eigentlich nur noch ein großes Notizbuch für die Rezepte", schmunzelt Mario.

Die Idee, auf der Reise Rezepte zu sammeln und sie gleich vor Ort auszuprobieren, war für die beiden Brüder naheliegend, wie sie schildern: "Wir haben eigentlich schon immer gerne zusammen gekocht und waren auch immer wieder mal gemeinsam unterwegs im Urlaub." Ausgangspunkt der Reise war ein Haus am Comer See, in dem bereits die Urgroßmutter der Brüder lebte. "Hier ist schließlich der Ursprung unserer Familie. Und obwohl wir in Heidelberg aufgewachsen sind, fühlt sich dieser Ort immer vertraut an", so Nino.

Hintergrund Pasta mit Salsiccia Das Lieblingsrezept von Nino und Mario Giulini ist Pasta mit Salsiccia, Radicchio und Vin Santo. > Zutaten für vier Personen: fünf Salsicce, zwei Handvoll Tomaten, ein halber Radicchio, 100 ml passierte [+] Lesen Sie mehr Pasta mit Salsiccia Das Lieblingsrezept von Nino und Mario Giulini ist Pasta mit Salsiccia, Radicchio und Vin Santo. > Zutaten für vier Personen: fünf Salsicce, zwei Handvoll Tomaten, ein halber Radicchio, 100 ml passierte Tomaten, drei Rosmarinzweige, 20 Gramm Pinienkerne und drei Schuss Vin Santo. Salsiccia gilt als die italienische Antwort auf die deutsche Bratwurst; Vin Santo ist ein Dessertwein aus der Toscana. > Zubereitung: Für die Soße die Pinienkerne anrösten. Wurstbrät aus den Salsiccia lösen, kleine Bällchen formen und mit Olivenöl und den Rosmarinzweigen anbraten; wenn sie gar sind, mit Vin Santo ablöschen. Tomaten würfeln, dazu geben und das Ganze etwas einkochen lassen. Passierte Tomaten zufügen und nochmals einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Pinienkerne hinzufügen. Kurz vor dem Servieren Radicchio zur Sauce geben. Dazu al dente gekochte Pasta geben, am besten Linguine oder Spaghetti. Guten Appetit!

So ging es zunächst durch die Markthallen von Como, und die ersten Rezepte wurden gesammelt und ausprobiert, wie etwa Penette mit Radicchio oder auch mal ein leckeres Risotto. Nach der Lombardei waren Ligurien, die Toscana, Kampanien und das Latium weitere Stationen – wobei das kulinarische Spektrum von gefüllten Zucchiniblüten über Frittata mit grünem Spargel und Calamari alla Napoletana bis hin zu Penne all’Arrabbiata reicht. Das Schöne daran: Praktisch alle Zutaten sind auch hierzulande erhältlich.

Nino und Mario Giulini, die beide ihr Abitur am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium abgelegt haben, leben seit einigen Jahren in Frankfurt und arbeiten dort als Arzt beziehungsweise Zahnarzt – kommen aber immer wieder regelmäßig zurück nach Heidelberg. Das Buch haben sie ihrer Familie sowie Freunden und Bekannten hier gewidmet, denen sie "damit ein kulinarisches Stück unserer Kindheit und unserer italienischen Wurzeln schenken wollen", wie sie im Vorwort schreiben. Letzteres ist mit "A Tavola" mehr als gelungen. Darüber hinaus spricht das Buch aber auch generell alle Freunde guter italienischer Küche an und dokumentiert zudem eine ganz ungewöhnliche Reise, auf die vielleicht im kommenden Jahr der eine oder andere Leser ebenfalls Appetit bekommt.

Info: "A Tavola" von Nino und Mario Giulini, erschienen im Eigenverlag, 30 Euro. Bestellung per E-Mail an nino.giulini@gmail.com oder mario. giulini@gmail com. Im Handel gibt es das Buch bei Schmitt & Hahn in deren Filialen in der Hauptstraße sowie bei Libresso in der Brückenstraße 4.