Heidelberg. (man) Für die Eltern der kleinen Leonora ist es die letzte Hoffnung: Mit einer Registrierungsaktion will die Familie einen Knochenmarkspender finden, der das Leben ihrer einjährigen Tochter retten kann. Laut der Familie ist das Mädchen bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt und kann nur mithilfe einer Stammzellspende weiterleben.

"Unser größter Wunsch ist, dass Leonora ihren genetischen Zwilling findet und bald wieder gesund sein kann", heißt es in einem Flyer, mit dem die Familie die Aktion bewirbt und der zurzeit im sozialen Netzwerk Twitter die Runde macht. Die beiden älteren Geschwister kämen nicht als Spender infrage. Deshalb sei das Mädchen nun auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. "Bitte nehmt an der Aktion teil und lasst euch registrieren. Vielleicht sind eure Stammzellen die Rettung für Leonora und die Chance auf ein zweites Leben", so die Eltern.

Die Registrierungsaktion wird von der Knochenmarkspenderdatei DKMS unterstützt. Sie findet am Sonntag, 6. Oktober, von 13 bis 18 Uhr in den Räumen der TSG Heidelberg-Rohrbach im Erlenweg 24 statt. Neben einem Rahmenprogramm wird auch ein Buffet angeboten.