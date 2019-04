Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Mit dem Energiespeicher im Rücken kann Oberbürgermeister Eckart Würzner stolz verkünden: "Die Welt trifft sich im Mai in Heidelberg, um über Lösungen im Klimaschutz zu beraten." Die Internationale Klimaschutzkonferenz ICCA fand zuletzt in San Francisco statt - jetzt werden am 22. und 23. Mai 700 Führungskräfte nationaler und subnationaler Regierungen - etwa Bürgermeister und Minister - nach Heidelberg kommen. "Das ist nicht selbstverständlich", betont Würzner. Die Stadt sei aber Vorreiter in Sachen Klimaschutz, sei "Vorbild, Regulator, Motivator". "Das alles können wir bei der ICCA gut vorstellen", so der Oberbürgermeister.

"Es geht auch darum, die Menschen mitzunehmen", erklärt Andre Baumann. Der baden-württembergische Umwelt- und Energiestaatssekretär meint: "Klimaschutz ist sexy und macht Spaß. Klimaschutz ist auch wirtschaftlich möglich und sogar sinnvoll."

Und so gibt es mit den "Klimanachbarschaften" ("Climate Neighbourhoods") neben dem Programm in der Stadthalle, das nur für die Experten und Entscheider zugänglich ist, eine Möglichkeit für alle Bürger, von der Konferenz zu profitieren. Vor allem beim Klimafest auf dem Universitätsplatz am 22. Mai können Elektroautos und -fahrräder Probe gefahren, der eigene ökologische Fußabdruck berechnet werden und vieles mehr.

Seit dem Pariser Klimaabkommen seien die Ziele klar. "Jetzt geht es um die Umsetzung", erklärt Rita Schwarzelühr-Sutter. Die Parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesumweltministerium mahnt: "Wir haben keine Zeit zu verlieren." Die ICCA soll deshalb auch dazu dienen, "den internationalen Erfahrungsaustausch zu intensivieren". Außerdem ein Ziel der Konferenz: "Wir wollen ein wichtiges politisches Signal auf der internationalen Ebene setzen", so Würzner. Denn die Städte spielten eine entscheidende Rolle: Sie verbrauchen nicht nur 80 Prozent der Energie und sind für rund 70 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich, 9000 haben sich bereits organisiert und sich selbst hohe Klimaschutzauflagen gegeben. "Das geht weit über das hinaus, was national gefordert wird", so Würzner. Gerade am Beispiel der USA - Präsident Donald Trump erklärte den Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen - könne man sehen, wie wichtig diese Organisation sei. Die Mitglieder der "Energy Cities" würden mit ihren Klimaschutzzielen unabhängig von der Regierung Klimaschutz betreiben. Als Präsident der "Energy Cities" lädt Würzner parallel zur ICCA zur Jahrestagung des Netzwerks.

Die Ergebnisse der ICCA werden anschließend beim Klimagipfel des UN-Generalsekretärs im September diskutiert. "Erstmals geht es in einer Konferenz darum, wie eine Zusammenarbeit verbessert und intensiviert werden kann", so Schwarzelühr-Sutter. Der UN-Generalsekretär fordere auch genau das: "Keine schönen Reden, sondern Initiativen."

Bundes- und Landesumweltministerium unterstützen die Stadt bei der kommenden Großveranstaltung: 1,7 Millionen Euro investiert das Bundesministerium, vom Land kommen bis zu 100.000 Euro, die Stadt wird durch die Bereitstellung der Stadthalle, die Organisation von Empfängen und Unterstützung bei weiteren Programmpunkten etwa halb so hohe Kosten wie das Land tragen.

Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der USA und bekannter Klimaschützer, wird zwar nicht Würzners Einladung folgen und zur Konferenz in die Stadt kommen, "es gibt aber noch ein paar besondere Highlights - ich will jetzt noch nicht alles verraten", erklärt die Staatssekretärin Schwarzelühr-Sutter.