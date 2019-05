Von Micha Hörnle

Heidelberg. Manchmal tut den Heidelbergern, die gelegentlich an ihrer Stadt (ver)zweifeln, ein Blick von außen gut. Denn Lisa Helps, die Bürgermeisterin der westkanadischen Stadt Victoria, war das erste Mal in Heidelberg - und gleich zur großen Klimakonferenz. Und was hat sie am meisten beeindruckt? Nein, nicht das Schloss oder die Alte Brücke, sondern: "Es ist die nachhaltige Mobilität, also, dass man hier auch gut ohne Auto auskommt." Als sie in den Konferenzpausen an der Stadthalle saß, fielen ihr die vielen Radfahrer und Fußgänger auf, manchmal spielten sogar Kinder auf der Straße Fußball. Denn so etwas kennt sie in ihrer Stadt nicht: Es gibt es keine Fußgängerzonen, hier fährt man sogar in die Geschäfte des Zentrums mit dem Auto.

Neben ihr sitzt Alt-Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz und lächelt. Denn die Kämpfe, die Lisa Helps gerade in Victoria ausfechtet, die kennt sie auch: Wie schwer es ist, den Leuten das Autofahren abzugewöhnen und die Bürger zu umwelt- und klimafreundlichen Alternativen (zu Fuß gehen, radeln oder öffentlicher Nahverkehr) zu "erziehen". Aber immerhin: Das ist in Heidelberg einigermaßen ausgestanden, Helps müht sich gerade, das Radwegenetz in ihrer Stadt und der Region auszubauen, und dabei schnauft sie bei einem Glas Wasser im Altstadt-Café "Burkardt": "Es geht manchmal echt langsam voran." Aber auch das kennt Weber-Schuerholz, die eine knappe Woche lang Helps als Mentorin begleitet hat. Helps schwärmt: "Heidelberg ist wirklich sehr weit vorn, was den Klimaschutz angeht, das pusht einen wirklich." Und zwar derartig, dass sie gleich nach ihrer Rückkehr nach Kanada einen "Heidelberg Challenge", also einen Wettkampf mit Heidelberg, ausrufen will: "Bei uns werden nur 52 Prozent aller Wege in der Stadt ohne Auto zurückgelegt. In Heidelberg sind es 78 Prozent. Und diesen Wert will ich in 20 Jahren auch erreichen." Dabei gehört Victoria jetzt schon zu den Vorreitern in Kanada, aber das reicht Helps nicht: "Das ist ja auch unser Problem: Wir vergleichen uns immer mit anderen Städten unseres Landes, und freuen uns, wenn wir einen Radanteil von zwölf Prozent haben - einen Spitzenwert. Dabei weiß bei uns niemand, dass in Heidelberg das Rad das wichtigste Verkehrsmittel ist - der Anteil liegt dreimal höher als bei uns."

Weber-Schuerholz führte sie nach dem Ende der Konferenz noch durch die halbe Stadt - dabei lernte Helps ihre ersten deutschen Wörter, "Tschüss" und "Bahnstadt" - und zeigte ihr, was sich hier alles getan hat: das Kompostwerk in Wieblingen, die klimaschonende Bäckerei von Riegler und die Chemieanlagen von Henkel-Teroson. Das hat seine Wirkung nicht verfehlt: "Es ist schon beeindruckend, zu sehen, was die Stadt zusammen mit den Firmen da auf die Beine gestellt hat."

Besonders angetan hatte es ihr das Kompostwerk: "Bisher wird unser ganzer Müll mit dem Schiff weggeschafft und oft genug kommt es in Müllgruben. Dabei ist doch gerade Kompostieren viel billiger als alle anderen Entsorgungsmethoden. Wir sollten uns nun etwas Ähnliches überlegen, wir können da von Heidelberg noch eine Menge lernen."

Die 43-Jährige hat deswegen unzählige Fotos gemacht, noch in Heidelberg schrieb sie an einem Internet-Blog über ihre Erlebnisse. Sie bezeichnet sich selbst als "pragmatisch" und sucht eben nach Erfahrungen und Ideen, die sie nach Victoria importieren kann. Helps ist, im Gegensatz zu Sozialdemokratin Weber-Schuerholz, parteilos, aber doch verbindet sie manches: Beide haben immerhin eine Wiederwahl geschafft, auch wenn die Amtszeit in Victoria mit vier Jahren nur halb so lang ist wie in Heidelberg - 2022 ist endgültig Schluss. Und beide machten in ihrer Wahlheimat Politik: Helps kam, wie ihre mütterliche Freundin Weber-Schuerholz (75) - wenn man einmal von deren früher Kindheit in Ziegelhausen absieht -, zum Studium in die Stadt und blieb: "Es ist der schönste Ort der Welt!" Nach Jahren als Aktivistin für soziale Organisationen und als Geschichtsdozentin wurde sie dann Politikerin - und die Wahlen gewann sie mit den Themen Klimawandel, bezahlbare Wohnungen und weniger Autos in der Stadt. Nur den von ihr gerühmten, bei Heidelbergern gelegentlich berüchtigten Nahverkehr hat sie noch nicht ausprobiert: "Das wäre ein Grund, mal wiederzukommen."

Denn das eine hat sie bei der Klimakonferenz begriffen: "Den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wir in den Städten - und das gilt weltweit." Ihre Ex-Kollegin meint: "Es langt nicht, auf Entscheidungen von Regierungen zu warten. Die Städte müssen handeln, ohne die geht es nicht." Den Zwang zum Handeln erlebt Helps jeden Monat, wenn die "Fridays for Future"-Demonstranten vor ihrem Rathaus stehen. Sie trifft sich mit den Jugendlichen und marschiert auch selbst mit.

Frustriert ist sie nach ihrem Besuch angesichts der hohen Heidelberger Standards nicht, eher inspiriert: "Das zeigt uns, dass wir in Victoria auf einem richtigen Weg sind. Wir müssen ihn nur mindestens so weit gehen wie Heidelberg." Und Beate Weber-Schuerholz lächelt mal wieder: "Wir haben einfach nur früher angefangen."