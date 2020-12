Von Arndt Krödel

Heidelberg. Zwei architektonisch aufsehenerregende Bauten in Heidelberg sind für immer mit seinem Namen verbunden. Sie verkörpern seine Idee, dass man dem Gebäude ansehen solle, an welchen Inhalten darin gearbeitet wird: Das Haus der Astronomie auf dem Königstuhl, konstruiert nach dem Vorbild einer Spiralgalaxie, und das Ausbildungs- und Konferenzzentrum des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) auf Rohrbacher Gemarkung, das in seiner Form einer DNA-Doppelhelix dem Baumuster allen Lebens nachempfunden wurde. Klaus Tschira finanzierte oder unterstützte die beiden Bauvorhaben aus den Mitteln seiner Stiftung, die er vor genau 25 Jahren gründete – mit dem Ziel, Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik zu fördern. Dafür brachte er über die Hälfte seines privaten Vermögens in die Einrichtung ein, die unter dem Namen Klaus Tschira Stiftung (KTS) firmiert und mittlerweile zu den großen gemeinnützigen Stiftungen Europas zählt.

Tschira, von Haus aus Physiker, war neben Dietmar Hopp und anderen Mitgründer des Softwareunternehmens SAP. Dass er sich in dieser Form für die beiden architektonischen Hingucker in Heidelberg engagierte, mag auch an seiner Leidenschaft für zeitgenössische Baukunst gelegen haben – nicht ohne Grund kam zu den drei Förderschwerpunkten der KTS – Forschung, Wissenschaftskommunikation und Bildung – später noch der Bereich Bauten dazu, wenn es dabei um Wissenschaft ging. So entstand auch das 2015 eröffnete "Mathematikon" im Neuenheimer Feld, dessen Südteil die Stiftung der Universität Heidelberg als Schenkung vermachte. Die Fakultät für Mathematik und Informatik sowie das Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen sind hier unter einem Dach vereint.

Ein weiteres großes Projekt der KTS ist das vor zehn Jahren gegründete Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS), das in direkter Nachbarschaft zur Villa Bosch, dem Sitz der Stiftung, liegt. Klaus Tschira hatte dieses im Stil eines eleganten Landhauses erbaute Gebäude am Schloss-Wolfsbrunnenweg in Schlierbach 1994 erworben und aufwendig modernisieren lassen. Die Einweihung am 11. Juli 1997 war zugleich der erste öffentliche Auftritt der Stiftung.

Einst diente die von weitläufigen Gartenanlagen umgebene Villa als Wohnsitz für den BASF-Vorstandsvorsitzenden und Chemie-Nobelpreisträger Carl Bosch. Ein anderer berühmter Bewohner, wenn auch nur für kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, war General Dwight D. Eisenhower, damals Militärgouverneur der Amerikanischen Besatzungszone in Deutschland. Von 1967 an betrieb der Süddeutsche Rundfunk hier sein Studio Heidelberg-Mannheim, bevor dieses 1995 in einen Neubau in Mannheim umzog.

In dem Vierteljahrhundert ihres Bestehens durchlief die KTS eine dynamische Entwicklung, die immer neue Schritte in immer neue Bereiche mit sich brachte und wirkmächtige Impulse für die Wissenschaft setzte. Zum Beispiel für die angewandte Informatik: Im Mai 1997 wurde das European Media Laboratory (EML) gegründet, ein Entwicklungs- und Forschungsunternehmen, das neue technologische Konzepte anwendungsreif machen und letztlich in Produkte überführen will. Sein erstes Projekt: "Deep Map", ein tragbarer elektronischer Stadtführer. Seit 2007 liegt der Schwerpunkt des Instituts auf Sprachtechnologie und der Entwicklung von Systemen, die gesprochene Sprache automatisch verschriftlichen.

Die Wurzeln des bereits erwähnten Heidelberger Instituts für Theoretische Studien (HITS) liegen hier. Das HITS betreibt computergestützte Grundlagenforschung in den Fächern Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik, wobei die Wissenschaftler sich mit großen, komplexen Datenmengen beschäftigen, die verarbeitet, strukturiert und analysiert werden. Tschiras Lieblingskommentar dazu lautete: "Die Mannheimer haben die Pop-Akademie, wir haben das HITS."

Klaus Tschira hat es in seinem Leben weit gebracht – sogar bis ins Universum: Seit dem Jahr 2000 kreist ein Kleinplanet namens "klaustschira" in unserem Sonnensystem. Ein Bonner Astronom, der den Asteroiden mit der Nummer 13028 entdeckt hatte, wollte mit diesem Namensvorschlag das besondere Engagement des Heidelberger Mäzens bei der Förderung der Astronomie anerkennen.

Über den Stifter Klaus Tschira

Als Beate Spiegel – sie hat gemeinsam mit dem 2019 eingetretenen Prof. Carsten Könneker die Geschäftsführung der Klaus Tschira Stiftung inne – dem Stifter zum ersten Mal begegnete, lernte sie ihn als einen Mann kennen, der Dinge gern selbst in die Hand nimmt, auch im wörtlichen Sinne. Da tauchte er mit einem Zollstock in der Bibliothek der IBM in Heidelberg, ihrem damaligen Arbeitgeber, auf, um sich von ihr die zum Verkauf angebotene Bibliothek zeigen zu lassen. Und maß gleich mal persönlich die Bücherregale aus, ohne nach deren Inhalten zu schauen.

Auf ihre Verwunderung darüber, erinnert sich Spiegel, habe ihr Tschira erklärt, dass er für seine Stiftung eine Villa in Heidelberg mit einer fest installierten Bibliothek und entsprechenden Schränken gekauft habe, und da müssten die Fachbücher der IBM eben hineinpassen. Das war im Jahr 1997, und es handelte sich um die Villa Bosch, in welcher sie bald darauf arbeiten sollte.

"Wir waren uns auf Anhieb sympathisch, und er hat mir dann später bei einem Telefonat das Angebot gemacht, doch bei ihm in seiner Stiftung mitzuarbeiten", erzählt Spiegel. Ihre anfänglichen Bedenken wegen des Wechsels ihres Arbeitsplatzes konnte er zerstreuen: "Er vermochte einfach sehr gut, andere Leute zu motivieren." Sie beschreibt den Stifter und zweifachen Ehrendoktor der Informatik, der am 31. März 2015 mit 74 Jahren unerwartet verstarb, als einen begeisterungsfähigen und sehr humorvollen Menschen.

Und: "Er war ein absolut bodenständiger, bescheidener und grundehrlicher Mensch – so habe ich ihn immer erlebt." Tschira interessierte sich sehr für Sprachen, neben perfektem Englisch konnte er Französisch und beherrschte wohl Grundzüge des Japanischen. Auch Architektur war ein großes Hobby von ihm. Darüber hinaus kochte er gern: "Er besaß eine riesige Sammlung von Kochbüchern. Wir haben auch öfter Rezepte ausgetauscht", so Spiegel.

Klaus Tschira war mit der gelernten Technischen Zeichnerin Gerda Tschira verheiratet, die beiden Söhne Udo und Harald sind die Erben des Mäzens. Auch wenn er sich in Heidelberg sehr wohl gefühlt hat – ihm war vor allem die gesamte Region mit Mannheim und Karlsruhe wichtig. "Er war in dieser Hinsicht ein Lokalpatriot und hat sich immer als badischer Kurpfälzer bezeichnet", sagt seine damalige Mit-Geschäftsführerin. Da er in Freiburg geboren war und obwohl er sich nie für Sport interessiert hat, wusste er am Montagmorgen immer, wie der SC Freiburg in der Bundesliga gespielt hat.