Heidelberg. (bik) Das Restaurant "Oben" auf dem Kohlhof ist am Sonntag, 6. Februar, um 20.15 Uhr bei "Kitchen Impossible" (Vox) Schauplatz der Herausforderung für Tim Mälzer. Er muss nach einer Verkostung das Gericht "Sellerie und Hecht" von Sterne-Koch Robert Rädel nachkochen – ohne den Urheber oder gar das Rezept zu kennen. Einige Gäste bilden die Jury. Mälzer, den sein Fernsehpartner Björn Swanson nach Heidelberg geschickt hat, habe sich gut geschlagen, verrät Rädel. Optisch habe er die Gerichte sehr gut hinbekommen. Nur die beiden Soßen habe er ganz anders zubereitet. "Ein cooler Typ, im Herzen Koch", sagt Robert Rädel über seinen Gast aus dem TV-Geschäft und lobt den "Küchenbullen" als großen Entertainer.

"Kitchen Impossible" gehört seit Jahren zu den beliebtesten Kochsendungen, werden doch gestandene Köche in immer neue Situationen gebracht, in denen sie auch an ihre Grenzen kommen können. Die Bandbreite der Drehorte reicht vom Döner-Lokal bis zum Drei-Sterne-Restaurant. Die Sendung vom 6. Februar gibt es auch schon in der Mediathek "TV now".