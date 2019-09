Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es gibt so viele Förderprogramme für Kita-Kinder wie noch nie. "Und parallel haben wir so viele Auffälligkeiten und Lernstörungen wie noch nie", sagt die Heidelberger Ergotherapeutin Barbara Pfeiffer. Was sie in zwanzig Jahren Berufstätigkeit beobachtet hat, lässt sie zu dem Schluss kommen: "Wir müssen etwas ändern." Es geht ihr dabei nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Familien und speziell die Mütter, wie sie im RNZ-Interview erklärt: "Die stehen unglaublich unter Strom."

Frau Pfeiffer, bei der Veranstaltung "Marsilius kontrovers" kamen die Forscherinnen zu dem Schluss, dass ein Kita-Besuch für die meisten Kinder ab einem Jahr ideal sei, weil sie dort Sozialverhalten lernten. Sie sind anderer Meinung?

So, wie die Bedingungen in vielen Kitas sind, ist es nicht ideal. Ich sehe verzweifelte und gestresste Eltern, die mit den gesellschaftlichen Anforderungen nicht zurechtkommen, und Kinder, die Lern- und Verhaltensstörungen entwickelt haben - trotz der ganzen Förderprogramme. Wir haben immer mehr Programme, aber keine klügeren Kinder.

Warum ist das so?

Kinder lernen nicht in Programmen, sondern im Leben und im Alltag. Die Hirnforschung sagt, dass individuelles Lernen wichtig ist. Das geht meines Erachtens nicht, wenn eine Person für fünf Kleinkinder da ist. Wenn wir von einer sicheren Bindungssituation sprechen, ist es für mich fraglich, ob das in einer Kita gegeben ist.

Was wäre die Voraussetzung?

Man braucht zum Beispiel Zeit für das einzelne Kind und Bindungsstabilität. Oft fällt eine Erzieherin, die schwanger geworden ist, wegen "Berufsverbot" über Nacht weg. Ohne Ankündigung kommt die Person nicht mehr, die die Eltern ersetzt. Für ein zweijähriges Kind ist das traumatisierend.

Welche Lern- und Verhaltensstörungen zeigen denn Ihre kleinen Klienten?

Klassische Störungen beim Lesen, Schreiben und beim Mengenbegriff, Motorik und Feinmotorik sind schlechter. Das ist in den letzten zehn, 15 Jahren wesentlich häufiger geworden. Ich sehe auch gestresste Kinder, die sich nicht konzentrieren können, die etwas fast Depressives oder auch Aggressives haben. Heute müssen sich die Kinder in einen so engen Rahmen einordnen, einen ganzen Arbeitstag lang funktionieren, länger als die Mutter im Büro ist. Ihnen fehlen Rückzugsräume. Die Zweijährigen sitzen wie in einem Großraumbüro.

Wie sähen ideale Bedingungen aus?

Kleine Einrichtungen, in denen Kinder und Eltern zur Ruhe kommen, weil sie dem Alter der Kinder entsprechend überschaubar sind. Es wird oft von Qualitätszeit gesprochen, die Eltern mit ihren Kindern nach dem Abholen aus der Kita erleben könnten. Übernehmen sie da nicht eine Großelternrolle? Ich finde Einzelbetreuung durch die Mutter zu Hause gut. Da verblöden weder die Mütter noch die Kleinkinder.

Wenn aber nach drei Jahren der gute Job der Mutter weg ist?

Unter den derzeitigen Bedingungen bekommen die Mütter ja beides gleichzeitig nicht gebacken. Letztlich bedeutet die Entscheidung für ein Kind, sich einige Jahre einzuschränken.

Um später in einem schlechteren Job wieder anzufangen?

Eventuell ja. Wie viel harte Arbeit investiert man in ein Studium und die Abschlussarbeiten? Und wie lange ist man für das Kind daheim? Kennenlernen kann ich ein Kind nur, wenn ich es auch sehe. Frauen müssen also Platz, Ruhe, Freiraum und gute Bedingungen fordern. Wir müssen den Mut haben, andere Lösungen zu finden. Zum Beispiel könnte man auch Betreuung durch Kinderfrauen direkt in der Familie einsetzen, damit Kinder nicht so früh aus dem Bett geholt werden müssen. Das ist doch eine schöne Lösung.

Müsste das der Staat finanzieren?

Wenn die Gesellschaft das möchte, muss es auch bezahlt werden. Mir graut es vor der Diskussion um kostenlose Kitas. Wie sieht das dann qualitativ aus? Das wird nichts ändern an den Arbeitsbedingungen der Erzieher und der Entwicklung der Kinder. Die Erzieher stehen unter enormem Druck. Sie müssen die Entwicklung der Kinder ständig erfassen und einsortieren. Das ist alles weit weg vom Alltag. Und lernen tut der Mensch nur im Alltag. Die Kinder haben heute nicht mehr die Möglichkeit, in alltäglichen Situationen zu lernen.

Die Bindung der Kinder an die Eltern soll ja bei Einjährigen so gefestigt sein, dass sie schon ein bisschen in die Welt hinausgehen können.

Natürlich ist die Bindung einigermaßen gefestigt. Aber aus der Psychiatrie weiß man, dass Erlebnisse wie Tod, Krankheit oder Wechsel eine psychische Erkrankung begünstigen. Wie viele Wechsel an Bezugspersonen hat ein Kind bis zum sechsten Lebensjahr?

Was müsste sich ändern?

Lautstärke, Gruppengröße, Betreuungsdauer, es braucht Platz, Natur, gute Beziehungen. Ich habe mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen gearbeitet, die brauchen exzellente Fremdbetreuung. Da reicht Mittelmaß nicht. Mittelmaß sollte nie reichen, wenn wir unsere Kinder weggeben.

Förderung in der Kita kann die Kinder auch auf den gleichen Stand bringen, was Wissen und Können anbelangt.

Mit Sicherheit ist eine Förderung wichtig bei verschiedenen Kindern. Dann ist es aber umso wichtiger, die Einrichtung auch klein und alltäglich zu halten. Sozialverhalten und Sprache - all das entsteht im normalen Alltag. Wir brauchen dafür keine hoch entwickelten Programme, sondern gesunden Menschenverstand. Aber es wäre auch gut, diese Familien parallel noch zu begleiten.

In Frankreich gibt es die Fremderziehung der Kleinen schon lange. Wie geht es den Franzosen? Gibt es da Untersuchungen?

Die Mütter, die ihre Kinder mit sechs Wochen weggeben, weisen schon Belastungssymptome auf. Das geht auch auf das Kind über. Ich denke, es ist auch ein Unterschied, ob man sich wie in Frankreich immer im Rahmen von Gruppen sozialisiert oder in 1:1-Situationen mit der Mutter, wie bei uns lange üblich. Da passieren Individualisierung und Ich-Entwicklung.

Wirken sich die unterschiedlichen Betreuungsformen auf die Gesellschaft aus?

Da bräuchte man objektive Langzeitstudien, für welche uns jedoch in absehbarer Zeit die repräsentative Kontrollgruppe fehlen wird.