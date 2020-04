Von Holger Buchwald

Heidelberg. 30 Kinder im Alter zwischen null und sechs Jahren befinden sich derzeit in der Notbetreuung der Glückskinderwelt im Landfried-Komplex. Von 7 bis 19 Uhr können dort die Eltern mit systemrelevanten Berufen ihre Kleinsten unterbringen. Wie das momentan läuft, berichtet Sandra Schmitz (47), Leiterin der Glückskinderwelt.

Frau Schmitz, wie geht es den Kindern?

Ich habe den Eindruck, es geht ihnen prima. Unterschiedliche Kinder und Erzieherinnen kommen in einer Zusammensetzung zusammen, die sie sonst nicht haben. Gerade die Null- bis Zweijährigen gehen ganz cool damit um. Sie scheinen das Vertrauen zu haben, dass derjenige, der sich gerade um sie kümmert, das gut macht. Für sie ist es auch spannend, einmal neue Erzieherinnen zu erleben. Die Eltern haben mehr Bedenken als die Kinder.

Das ist meistens so.

Ja, viele denken, dass Kinder immer dieselbe Bezugsperson brauchen, um sich wohlzufühlen. Das ist aber nicht so. Andere Erzieherinnen singen zum Beispiel auch mal andere Lieder oder gehen auf andere Art mit den Kindern um. Damit kommen die Kinder klar, sie finden das meist super.

Sie betreuen ja auch Vorschulkinder. Machen die sich Sorgen wegen der Corona-Krise?

Ich habe nicht den Eindruck. Das liegt bei uns in der Glückskinderwelt vielleicht auch daran, dass die Eltern häufig Mediziner sind. Ich beobachte, dass sich die Kinder schon sehr gut auskennen. Sie wissen genau, wie man niesen oder sich die Hände waschen muss. Hinzu kommt, dass die Mädchen und Jungen in der Notgruppe noch in ihrem Kita-Alltag sind, sie sind bei uns nur in einem anderen Gruppenraum. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Kinder, die nun den ganzen Tag zuhause sein müssen, schwieriger ist.

Wie ist das, wenn den Kindern auf einmal die engen Freunde zum Spielen fehlen?

Es kommt schon vor, dass der eine oder die andere einen Spielpartner vermisst. In der Regel sind die Kinder aber im Hier und Jetzt. Sie schließen neue Freundschaften.

Tragen Sie als Erzieherin eine Atemschutzmaske?

Wir haben im Team viel darüber diskutiert. Und diese Diskussion ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Das Problem bei den Unter-Dreijährigen wäre aber, dass sie uns dann schlicht nicht mehr erkennen würden. Daher sind wir der Meinung, dass die Masken nicht sinnvoll sind. Wenn wir sie aber tragen müssen, werden wir das tun. Ich glaube, das funktioniert aber auch ohne ganz gut. Unsere Erzieherinnen sind extrem pingelig. Jeder schaut, dass er außerhalb der Kita so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Menschen hat. Beim Händewaschen und Desinfizieren waren wir schon immer sehr genau. Wir benutzen Handschuhe. Das alles ist jetzt mit der Corona-Krise nur ein bisschen strenger geworden.

Wie hat sich Ihr Alltag verändert?

Wir machen auch Fernbetreuung für die Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten und daher nicht die Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Wir schicken ihnen per Mail Audiodateien oder Videos mit Anregungen, was sie mit den Kindern machen können. Und wir wechseln intern das Team durch. Mal arbeitet man in der Betreuung, dann wieder von zuhause aus. Ich als Leitung beschäftige mich mit neuen Herausforderungen, schreibe Notfalldienstpläne, betreue und motiviere 60 Mitarbeiter aus der Ferne, verschicke Grußbotschaften zwischen den Kindern. Das läuft wegen des Datenschutzes alles über uns. 180 Elternpaare glücklich zu machen, ist eine kleine Herausforderung.

Und wie geht es Ihnen und den anderen Erzieherinnen privat? Sind Ihre Kinder auch in der Notbetreuung?

Wir haben vor allem junge Mitarbeiter, die noch keine eigenen Kinder haben. Die wenigen Mütter, die wir haben, berücksichtigen wir bei der Planung.

Haben Sie selbst Angst vor einer Ansteckung?

Ich mache mir privat wenig Sorgen. Ich habe einen Biologen zuhause, der sich in der Virologie gut auskennt. Das ist hilfreich.