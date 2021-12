Dr. Carmen Müller ist niedergelassene Kinderärztin in Handschuhsheim. Wie viele Kinderärzte muss sie in diesem Winter nicht nur den normalen Praxisalltag meistern, sondern jetzt auch die große Nachfrage nach Covid-19-Impfungen organisieren. Foto: Friederike Hentschel

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Seit dieser Woche werden in den Kinderarztpraxen und Impfzentren auch Kinder ab fünf Jahren gegen Covid-19 geimpft. Dr. Carmen Müller ist seit 2004 niedergelassenen Kinderärztin in Handschuhsheim. Mit der RNZ sprach die 57-Jährige über ihre Erfahrungen in der Praxis, den großen organisatorischen Aufwand – und ihre Empfehlungen zum Impfen von Kindern und Jugendlichen.

Frau Dr. Müller, seit dieser Woche dürfen Kinder ab fünf Jahren offiziell geimpft werden. Wie groß ist die Nachfrage in Ihrer Praxis?

Sehr groß. Unser Telefon klingelt ununterbrochen. So oft, dass es sich teilweise schon aufgehängt hat. Das ist aber schon so, seitdem die Ema (Europäische Arzneimittelbehörde, Anm. d. Red.) den Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zugelassen hat. Ab diesem Zeitpunkt haben wir auch direkt angefangen, zu impfen. Den Kinderimpfstoff gibt es aber erst seit dieser Woche. Was mir leidtut, ist, dass durch die große Nachfrage und das ständig besetzte Telefon Eltern mit kranken Kindern manchmal nur schwer telefonisch durchkommen.

Was unterscheidet denn den Kinder- vom Erwachsenenimpfstoff?

Das ist eine Frage der Verdünnung. Verimpft wird grundsätzlich Biontech. Kinder bekommen ein Drittel der Erwachsenendosis. Der Kinderimpfstoff wird in speziellen Viles (Impfstoff-Mehrdosenbehältnis, Anm. d. Red.) ausgeliefert.

Sie richten sich beim Impfen normalerweise nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die empfiehlt die Covid-19-Impfung aber bislang nur für Kinder mit Vorerkrankungen.

Ja, ich habe mich immer an die Stiko-Empfehlungen gehalten. Ich bin durch die Pandemie aber etwas enttäuscht, weil die Stiko immer sehr langsam agierte. Das war schon bei der Impfempfehlung für die Jugendlichen so. Bei den Kindern sind die Empfehlungen nun relativ ungenau. Die Stiko sagt schon, dass jeder seine Kinder impfen lassen kann, der das wünscht. Für mich heißt das: Jeder, der will.

Verunsichert das die Eltern?

Ja, einige sind natürlich verunsichert und fragen mich dann nach meiner Meinung.

Und was empfehlen Sie ihnen?

Ich denke, es wäre natürlich besser, wenn alle Älteren sich impfen lassen würden und wir insgesamt die Impflücken schließen könnten. Klar ist, die Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie. Aber mittlerweile leiden auch die Kinder darunter und die Impfung ist der einzige Weg raus aus der Pandemie. Die Intensivstationen sind voll genug. Und ganz ehrlich? Wo wären wir denn ohne die Impfung?

Haben Sie Anfeindungen erlebt, weil Sie Kinder impfen?

Nein, aber wer die Impfung ablehnt, kommt ja gar nicht erst zu mir. Ich habe nur ein einziges Mal einen Impfgegner geimpft, der sich nur hat impfen lassen, weil er es für die Arbeit brauchte.

Hatten Sie schon an Corona erkrankte Kinder unter Ihren Patienten?

Ja, ich hatte schon viele kranke Kinder, gerade in letzter Zeit. Aber die Kinder erkranken sehr selten schwer.

Und haben Sie schon Nebenwirkungen bei der Impfung erlebt?

Nein. Ein Kind hatte leichte Kreislaufprobleme, aber die Mutter sagte mir, dass das nach anderen Impfungen auch schon so war. Das hatte nichts mit der Biontech-Impfung zu tun.

In Kinderarztpraxen steht im Winter ohnehin schon kaum das Telefon still. Wie schaffen Sie das organisatorisch, jetzt noch zusätzlich zu impfen?

Ich habe derzeit Unterstützung in der Praxis – nur zum Impfen. Sonst würde ich das gar nicht schaffen. Aber ich war mir von Anfang an sicher, dass das Impfen das wichtigste ist, was wir jetzt machen müssen. Wir impfen schon von Anfang an mit. Wir haben Eltern geimpft und Großeltern. Wir haben Samstags-Impfaktionen durchgeführt und wir werden an Heiligabend impfen. Es kommen ja auch nicht nur meine Patienten, sondern auch Eltern von weiter her mit ihren Kindern – sogar aus Frankfurt – weil einige Kinderärzte nicht oder noch nicht impfen.

Wie aufwendig ist die Organisation?

Sehr aufwendig. Zumal wir jetzt vom Gesundheitsministerium die Information bekommen haben, dass ab Januar die Dosen gedeckelt werden. Wir müssen uns also sehr gut überlegen, ob wir mit den Erstterminen direkt die zweiten Termine vergeben oder nicht. Gut ist aber, dass jetzt auch in den Impfzentren die Kinderimpfungen angelaufen sind, da kann ich Eltern auch hinverweisen.

Und wie aufwendig ist der konkrete Ablauf?

Natürlich ist es aufwendiger, Kinder zu impfen. Es ist immer eine Begleitperson dabei, die Praxis ist also voller. Oft besteht bei den Eltern auch Gesprächsbedarf. Und die Kinder halten ja nicht unbedingt immer nur schnell ihren Arm hin wie Erwachsene. Wobei ich wirklich viele Kinder erlebe, die sich richtig über die Impfung freuen. Natürlich sind die Kinder durch ihre Eltern beeinflusst, aber es ist trotzdem etwas Besonderes, dass Kinder glücklich über eine Impfung sind. Überhaupt sind ganz viele Menschen einfach sehr dankbar.

Viele Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren wurden im Sommer geimpft, spätestens im Februar liegt ihre Zweitimpfung sechs Monate zurück. Auch hier gibt es keine Empfehlung zur dritten Spritze vonseiten der Stiko. Empfehlen Sie, die Jugendlichen boostern zu lassen?

Ja, ich würde den Booster empfehlen. Bei Jugendlichen geht die Immunität vermutlich genauso zurück wie bei Erwachsenen. Ich denke, es gibt hier deshalb noch keine Empfehlung, weil die meisten noch keine sechs Monate geimpft sind. Aber wir haben auch schon Jugendliche geboostert, bei denen die Zweitimpfung länger zurücklag.

Haben Sie noch einen Wunsch an die Eltern?

Ich möchte um Verständnis bitten. Wir vergeben Termine so gut wir können. Und die Tatsache, dass beispielsweise viele Kinder auch mal kurz vor der Impfung erkranken und Termine dann kurzfristig abgesagt werden, macht es nicht einfacher. Unsere Helferinnen am Telefon leisten hier gerade eine enorme Arbeit und gerade für sie und ihren Einsatz wünsche ich mir generell noch mehr Wertschätzung.