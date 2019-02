Heidelberg. (pfa) Schafft es mit Pia eine Heidelbergerin die "Songwriterin des Jahres 2019" zu werden? Das wird sich in den nächsten vier Wochen bei der elften Staffel der Show "Dein Song" des Kinderkanals (Kika) herausstellen. Darin kämpft die 15-Jährige gegen 17 andere junge Talente um den Titel des besten Nachwuchskomponisten.

Die junge Musikerin und Songschreiberin, die das St. Raphael-Gymnasium in Neuenheim besucht, hatte die Casting-Jury bereits im letzten Sommer überzeugt. Ihr selbst komponierter Titel "Mr. Good Mood" soll die Menschen begeistern und ihnen eine simple Botschaft vermitteln: Probiert auch mal neue Wege aus. Pia spielt seit vielen Jahren klassisches Klavier und hat - neben ihren Auftritten als Straßenmusikerin - den Wunsch, eines Tages eigene Songs auf einer Bühne zu performen. Als gute Songwriterin beherrscht sie aber natürlich auch die Gitarre.

Im Mittelpunkt der TV-Show steht auch in der elften Staffel die Komposition. Die Kandidaten entwickeln über die Drehzeit, zusammen mit Paten, ihre eigenen Werke weiter. Am Ende soll dabei ein fertiger Song mit einem passenden Musikvideo entstehen. Dabei dreht sich alles um den Musiktitel, mit dem sich die Kandidaten beworben haben. Der TV-Wettbewerb läuft als 16-teilige Dokureihe mit dem großen Finale am 22. März. Von Montag bis Donnerstag läuft die Show jeweils um 19.25 Uhr im Kika. Die erste Folge ist am Montag, 25. Februar, zu sehen.