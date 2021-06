Von Julia Schulte

Heidelberg. Viele Kinder und auch Erwachsene kennen ihn vom Fernsehsender "Kika", denn dort ist er seit dem ersten Sendungstag als Moderator mit dabei. Jedoch konzipiert und moderiert Juri Tetzlaff auch regelmäßig Familienkonzerte mit klassischer Musik, 2014 wurde er dafür sogar mit dem Echo "Klassik für Kinder" ausgezeichnet. Mit seinen Konzerten tritt Tetzlaff in ganz Deutschland auf und am 4. Juli verschlägt es ihn – nicht zum ersten Mal – an das Heidelberger Theater: In dem Stück "Juri im Land der Trolle" begibt sich Tetzlaff mit seinen Zuschauern nach Norwegen, wo er spannende Abenteuer erlebt und Wissen zu klassischer Musik vermittelt. Die RNZ erreichte den 48-Jährigen per Videokonferenz in Bützow in Mecklenburg-Vorpommern, wo er ebenfalls mit einem Familienkonzert auftrat. Im Interview erklärt er, wieso er früher klassische Musik nicht mochte und wie sein Verhältnis zu Heidelberg ist.

Herr Tetzlaff, Sie wollen mit Ihren Familienkonzerten Kindern die klassische Musik näherbringen. Woher kam dieser Wunsch?

Ursprünglich war das gar nicht mein Wunsch. Die Anfrage kam 2001 von Kollegen meiner Eltern, die ein Kinderkonzert mit "Peter und der Wolf" machen wollten. Ich komme aus einem klassischen Elternhaus – mein Vater hat als Cellist gearbeitet und meine Mutter als Sängerin und mit der Querflöte – und wurde oft zu Proben und Konzerten mitgenommen. Ich fand damals klassische Musik aber eher anstrengend und langweilig. Damals gab es ja auch noch keine Musikvermittlung, und bei klassischen Konzerten waren einfach alle sehr schick angezogen und man wurde böse angeguckt, wenn man einen Mucks von sich gab. Deshalb war ich erst zurückhaltend, als diese Anfrage kam.

Sie sind dann aber trotzdem darauf eingegangen?

Ja, denn ich habe dann gedacht, dass ich gerne einen Weg finden würde, klassische Musik so spannend zu vermitteln, dass sie mir als Kind selbst gefallen hätte. Ich habe mir also das Stück vorgeknöpft, kindgerechte Texte geschrieben und interaktive Elemente eingebaut, um einen neuen Ansatz zu finden und die Schönheit dieser Musik rüberzubringen.

Ich gehe davon aus, dass sich Ihre Einstellung zur klassischen Musik bis heute geändert hat?

Mittlerweile liebe ich klassische Musik. Sie ist ein ganz großartiger Schatz und gerade hier in Deutschland haben wir tolle Orchester und eine faszinierende Kulturlandschaft.

2001 waren Sie ja schon als Moderator bei Kika. Wurden Sie auch aus diesem Grund angesprochen, um ein Familienkonzert auf die Beine zu stellen?

Klar hatte das damit zu tun. Die haben gesehen, dass ich bei Kindern bekannt bin und einen guten Draht zu ihnen habe. Das Ganze hat sich dann aber erst langsam über die Jahre entwickelt. Ich würde sagen, dass klassische Musik seit etwa zehn Jahren eine ebenbürtige Rolle zum Fernsehen in meinem Portfolio spielt. Mittlerweile spiele ich fast jedes Wochenende in einer anderen Stadt.

Konzipieren Sie alle Stücke, in denen Sie zu sehen sind, selbst?

Ja. Normalerweise kommen Theater- oder Opernhäuser auf mich zu und bitten mich entweder um ein fertiges Programm, oder geben ein bestimmtes Stück oder Thema vor, aus dem ich dann ein Familienprogramm mache. Programmmusik, die schon bildhaft komponiert ist, bietet sich natürlich für solche Stücke besonders an, zum Beispiel "Die Moldau" oder "Die Bilder einer Ausstellung". Je bildhafter die Musik ist, desto zugänglicher ist sie für ein Publikum, das sich mit klassischer Musik noch nicht so intensiv auseinandergesetzt hat. Ich freue mich auch immer, wenn ich mein Repertoire erweitern kann. Inzwischen habe ich darin fast 50 Programme. Die Hits der Klassik habe ich aber alle durch, deshalb wird es jetzt etwas exotischer, und da freue ich mich drüber. Das nötige Handwerkszeug habe ich mir ja über die Jahre zurechtgelegt – und übrigens gebe ich inzwischen auch mein Wissen als Dozent an der Hochschule für Musik in Karlsruhe weiter.

Was können denn Familien erwarten, die am kommenden Sonntag in "Juri im Land der Trolle" gehen?

Die Musik – genauer gesagt die Suite "Aus Holbergs Zeit" – stammt von Edvard Grieg, einem der bekanntesten Komponisten Norwegens. Dieser wirkte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und widmete das Stück dem Dichter Ludvig Holberg, der Ende des 17. Jahrhunderts geboren wurde und quasi der norwegische Schiller ist. In dem Stück hat Grieg versucht, eine Musik zu komponieren, die aus Holbergs Zeit stammen könnte, und diese in einem coolen Remix seiner Zeit umzusetzen. Sehr spannend also.

Und die Handlung?

Es lag nahe, etwas mit Trollen zu machen, denn Norwegen ist ja das Land der Trolle und die Menschen dort glauben auch ein wenig daran. Außerdem hatte Grieg ein Haus am See, das er "Trollhügel" nannte. Es wird also eine märchenhafte Trollgeschichte erzählt, die mit Informationen zu Grieg und der Holberg-Suite unterfüttert wird. Ein wirklich aufregendes Abenteuer, mit dem Kinder zwischen vier und 14 Jahren und auch Eltern angesprochen werden. Um das Stück zu verstehen, sind keine Vorkenntnisse nötig, und es gibt viele – coronakonforme – Mitmachmöglichkeiten.

Haben Sie selbst eine Verbindung zu Norwegen?

(Lacht) Ich war als kleiner Junge mit meinen Eltern in Norwegen, wir haben Zelturlaub gemacht und es hat nur geregnet. Es war ziemlich schlimm. Ich erinnere mich noch daran, wie meine Mutter am Straßenrand auf dem Gaskocher Pfannkuchen für mich im Regen machte. Das ist meine einzige Erinnerung an Norwegen – aber keine Sorge, die fließt natürlich nicht in das Programm mit ein.

Sie haben ja bereits am Heidelberger Theater gespielt und kommen aus Karlsruhe. Sie kennen also die Stadt am Neckar?

Genau, wenn man aus Karlsruhe kommt, kennt man Heidelberg natürlich. Ich war schon öfters dort und liebe die Stadt. Ich bin immer gerne am Schloss, am Neckar und in der Altstadt. Außerdem haben Schulfreunde von mir in Heidelberg studiert – und ich habe dort übrigens den besten Kaiserschmarrn meines Lebens gegessen. Ich bin auch immer gerne am Theater Heidelberg, das ist ein tolles Haus.

Haben Sie denn noch Pläne für Ihren nächsten Heidelberg-Besuch am kommenden Wochenende?

Ich würde gerne das Märchenparadies auf dem Königsstuhl besuchen, denn ich habe eine vierjährige Tochter, der ich das gerne zeigen würde. Ansonsten werde ich bestimmt durch die Altstadt schlendern und bei der Alten Brücke vorbeischauen.

Info: Das Familienkonzert wird am Sonntag, 4. Juli, vormittags und nachmittags aufgeführt. Karten sind noch am Theater und über die Internetseite des Theaters erhältlich: www.theaterheidelberg.de.